حرب غزة.. إسرائيل محاصرة بالإدانة الدولية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفاً الوضع في غزة بأنه ((كارثة إنسانية)). وأضاف أوستن في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): ((في غزة، عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية، وحجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية)). وأردف: ((غزة تعاني كارثة إنسانية)).

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس في تل أبيب، إن الوضع في قطاع غزة مثل الجحيم بالنسبة للمدنيين الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

في جنيف، قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها تعتقد أن الحملة الإسرائيلية في غزة ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.

وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: ((أجد أسباباً منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي)). وأضافت: ((أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل)). ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.

وتحدث عشرات الدبلوماسيين يمثل معظمهم الدول العربية والإسلامية وأمريكا اللاتينية، للدفاع عن خبيرة الأمم المتحدة الممنوعة من دخول إسرائيل، بعد تصريحات حول هجوم 7 أكتوبر اعتبرتها إسرائيل ((معادية للسامية)). وقال ممثل باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ((نشيد بشجاعتكم في توثيق النوايا الحقيقية وراء العدوان الإسرائيلي المستمر والأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة في غزة)).

وشددت المندوبة المصرية على أن مجموعة الدول العربية شكرت للخبيرة تقريرها ((الذي تؤكد فيه مجدداً أن قوة الاحتلال ارتكبت إبادة بحق الشعب الفلسطيني)). وقال مندوب قطر باسم مجلس التعاون الخليجي ((نقدر الجهود التي تبذلها المقررة الخاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وندين أي محاولة لعرقلة عملها وندعوها إلى مواصلة مهمتها)). وذكرت روسيا أنها ((درست التقرير بعناية)) ودعت المقررة إلى ((مواصلة جهودها))، في حين أكد الاتحاد الأوروبي ((أهمية إجراء تحقيق مناسب ومستقل في جميع الادعاءات)).

كولومبيا تهدد

وحذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من أن بلاده قد تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا لم تمتثل الأخيرة لقرار مجلس الأمن الملزم بوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات.

وكتب بيترو عبر منصة ((إكس)) أمس: ((إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها)). وفي تغريدة أخرى شبه بيترو غزة بمدينة هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية في 6 أغسطس إبان الحرب العالمية الثانية، كما نقلت قناة ((روسيا اليوم)).

وكتب: ((عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر من هيروشيما هي غزة، مات أكثر من 32 ألف شخص في القصف الإسرائيلي.. إنها القصة ذاتها)).

محادثات الهدنة

في الأثناء، قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس، إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الهدنة في غزة قد ((وصلت إلى طريق مسدود)) بسبب مطالب ((حماس)).

واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية ((في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان)). وكانت قطر أكدت أن المحادثات بشأن الهدنة لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات.

وخلال مؤتمر صحافي في الدوحة، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لم يكن هناك ((أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بأن أحد الوفدين قد انسحب من المفاوضات)). وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عزز حركة حماس ودفعها إلى رفض مقترح التسوية الأمريكي بشأن اتفاق جديد.

وأضاف كاتس إنه يشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض ((الفيتو)) ضد القرار. وقال كاتس إن إسرائيل ستواصل عمليتها العسكرية في غزة دون عائق، بما في ذلك الهجوم في مدينة رفح.

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