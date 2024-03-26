غارات إسرائيلية تستهدف للمرة الأولى شمال شرق لبنان

استهدفت ضربات إسرائيلية أمس، منطقة الهرمل التي تعدّ معقلاً لـ((حزب الله)) في شمال شرق لبنان على بعد حوالي 130 كيلومتراً من الحدود الجنوبية، فيما أعلن ((حزب الله)) استهداف قاعدة ميرون الجوية قرب صفد، وقاعدة أخرى في الجولان السوري المحتل ((بصواريخ موجهة)). وتعد هذه الغارات أولى الضربات التي تستهدف منطقة الهرمل في سهل البقاع وأكثرها عمقاً في الأراضي اللبنانية منذ نحو ستة أشهر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلات تابعة له ((قصفت مهبطاً وعدة منشآت عسكرية داخل مجمع عسكري تستخدمه الوحدة الجوية لـ(حزب الله) في منطقة زبود في عمق الأراضي اللبنانية))، رداً على ((الهجوم على وحدة المراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي (في وقت سابق أمس))).

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن ((غارة إسرائيلية استهدفت وادي فعرا القريب من مدينة الهرمل)).

وأشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في منشور عبر منصة ((إكس)) إلى أن السلطات المحلية ((لم تبلّغ عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية)). كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في قصف إسرائيلي تعرض له منزل ببلدة ميس الجبل جنوبي لبنان الليلة قبل الماضية.

قصف متبادل

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر أمس، أنه هاجم موقعاً لـ(حزب الله) في البلدة. وأكد الحزب وقوع القصف وأعلن مقتل أحد مقاتليه. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث مرات فجر أمس، على خراج بلدات ((طير حرفا)) و((الجبين)) و((يارين)) في جنوب لبنان. وأعلنت حركة أمل اللبنانية إصابة ثلاثة من مسعفيها بجروح طفيفة إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ((طير حرفا)) فجر أمس. وأعلن ((حزب الله))، أمس، استهداف قاعدة ((ميرون)) الجوّيّة الإسرائيلية بالصّواريخ الموجّهة.

وكان أعلن في بيانات منفصلة استهداف مستعمرات ((شوميرا)) و ((شلومي)) ((أفيفيم)) وثكنة ((برانيت)) بالأسلحة الصاروخية. كما أعلن استهداف مبنيين للقوات الإسرائيلية وإصابتهما بصورة مباشرة. كما أعلن حزب الله أمس، مقتل أحد عناصره فيما أعلنت حركة الجهاد التي تتبنى كذلك هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان، مقتل أحد أعضائها. ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ((تتعرض أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل لاعتداءات بالقصف المدفعي ومصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة)).

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