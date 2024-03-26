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طارق صالح: الحوثيون لم يعد بمقدورهم اختطاف السفن

3/26/2024 7:16:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الحوثيين بنقل الحرب في البلاد إلى طور جديد من خلال استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، لكنه أكد عدم قدرتهم على اختطاف أي سفينة بعد انتشار قوات التحالف في هذا الممر الحيوي.

وأكد صالح أن الحل الوحيد في اليمن هو دعم الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي لأن السيطرة على السواحل وعلى باب المندب تسهم في حماية الممرات الدولية والتجارة العالمية

ووفق ما ذكره عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فإن العمليات العسكرية الأمريكية الأوروبية في البحر الأحمر أفقدت الحوثيين القدرة على اختطاف السفن، واقتصار استهدافها عبر الصواريخ والمسيّرات، وقال إن الجميع متضرر من هذه العمليات الإرهابية وآخرها الصين التي تعرضت سفنها لذات الأضرار التي تعرضت لها بقية الدول.

وعبّر صالح عن الأسف لإعاقة أحداث البحر الأحمر لخارطة الطريق، بشأن السلام والتي قدمت خلالها الشرعية تنازلات كبيرة على أمل تحقيق مصالح للشعب، وقال إن كمية الصواريخ والمسيّرات والألغام البحرية والزوارق التي تقدم للحوثيين بهدف السيطرة على مضيقي باب المندب جعلت الثقة معدومة في أي محاولات حوثية لادعاء السلام.

إلى ذلك، حذرت السفارة البريطانية لدى اليمن من خطر تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر، جراء استهداف جماعة الحوثي لسفينة صينية قبالة السواحل اليمنية أمس الأول.

وأشارت السفارة في بيان على منصة ((إكس))، إلى أن السفينة المملوكة للصين كانت تحمل نفطاً، مؤكدة أن ((الطريقة الوحيدة لضمان المرور الآمن في البحر الأحمر هي أن يتوقف الحوثيون عن هجماتهم المتهورة)).

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جماعة الحوثي هاجمت سفينة صينية رغم إعلان الجماعة عدم التعرض للسفن الصينية والروسية.

والأحد، أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم آلية وخطة متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة ((روبيمار)) التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء المخا غربي اليمن وعلى متنها آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية. صرح بذلك ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة خلال لقائه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.

وقال لوجا، إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيراً دولياً من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.

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