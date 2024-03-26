انتحاري يقتل 5 عمال صينيين في باكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولون أمس إن ستة أشخاص على الأقل بينهم خمسة عمال صينيين قتلوا عندما هاجم انتحاري مركبتهم في شمال غربي باكستان. ووقع الحادث بالقرب من منطقة بيشام في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.
وقال جول نعيم المسؤول بالشرطة المحلية: ((لقي ما لا يقل عن خمسة صينيين حتفهم في هجوم انتحاري)). ومن بين القتلى السائق الباكستاني الذي كان يقود المركبة. وقال نعيم إن قافلة تحمل عمالاً ومهندسين صينيين كانت في طريقها إلى جيلجيت عندما اصطدمت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس بمركبتهم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن المسلحين المتشددين غالباً ما يستهدفون المصالح الصينية في باكستان. وتشهد المنطقة التي تقع في شمال غربي باكستان، المتاخمة لأفغانستان، زيادة مستمرة في أعمال العنف التي يشنها المسلحون منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال عام 2021.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26032024000110011019ID1108025151
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.