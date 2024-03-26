انتحاري يقتل 5 عمال صينيين في باكستان

قال مسؤولون أمس إن ستة أشخاص على الأقل بينهم خمسة عمال صينيين قتلوا عندما هاجم انتحاري مركبتهم في شمال غربي باكستان. ووقع الحادث بالقرب من منطقة بيشام في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وقال جول نعيم المسؤول بالشرطة المحلية: ((لقي ما لا يقل عن خمسة صينيين حتفهم في هجوم انتحاري)). ومن بين القتلى السائق الباكستاني الذي كان يقود المركبة. وقال نعيم إن قافلة تحمل عمالاً ومهندسين صينيين كانت في طريقها إلى جيلجيت عندما اصطدمت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس بمركبتهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن المسلحين المتشددين غالباً ما يستهدفون المصالح الصينية في باكستان. وتشهد المنطقة التي تقع في شمال غربي باكستان، المتاخمة لأفغانستان، زيادة مستمرة في أعمال العنف التي يشنها المسلحون منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال عام 2021.

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