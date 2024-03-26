Wednesday, 27 March 2024 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتحاري يقتل 5 عمال صينيين في باكستان

3/26/2024 7:16:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون أمس إن ستة أشخاص على الأقل بينهم خمسة عمال صينيين قتلوا عندما هاجم انتحاري مركبتهم في شمال غربي باكستان. ووقع الحادث بالقرب من منطقة بيشام في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وقال جول نعيم المسؤول بالشرطة المحلية: ((لقي ما لا يقل عن خمسة صينيين حتفهم في هجوم انتحاري)). ومن بين القتلى السائق الباكستاني الذي كان يقود المركبة. وقال نعيم إن قافلة تحمل عمالاً ومهندسين صينيين كانت في طريقها إلى جيلجيت عندما اصطدمت سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس بمركبتهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن المسلحين المتشددين غالباً ما يستهدفون المصالح الصينية في باكستان. وتشهد المنطقة التي تقع في شمال غربي باكستان، المتاخمة لأفغانستان، زيادة مستمرة في أعمال العنف التي يشنها المسلحون منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال عام 2021.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26032024000110011019ID1108025151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث