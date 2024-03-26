السودان.. بوادر معركة كبرى في الخرطوم والجزيرة

استمر طرفا الحرب في السودان بتحشيد مقاتليهما بكثافة غير مسبوقة على جبهات القتال؛ استعداداً لما يبدو أنها معركة فاصلة قد تدور رحاها في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة. ودخلت على الخط للمرة الأولى بعض الحركات المسلحة في دارفور، ودفعت مقاتليها للقتال مع الجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على إقليم دارفور بتفجير الصراع العرقي هناك.

وقال عضو المجلس الاستشاري الخارجي لقائد ((قوات الدعم السريع)) السوداني، عمار ستمر إن طرفي الحرب في السودان قاما بتحشيد مقاتليهما بكثافة غير مسبوقة على جبهات القتال؛ استعدادا لما يبدو أنها معركة فاصلة قد تدور رحاها في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة.

من جهة أخرى قال مسؤول آخر إن ((انضمام الحركات المسلحة إلى الجيش قد يؤدي لمزيد من الحدة والعنف والقتال، وقد يمتد الصراع إلى مناطق جديدة، خاصة أن هذه الحركات موجودة في أكثر من محور، في شرق السودان وفي وسطه وفي دارفور، وتحديداً في الفاشر. وبالطبع، فإن دخول مناطق جديدة للقتال يعني مزيداً من الضحايا، وإطالة مدى الصراع)). وأضاف: (((قوات الدعم السريع) كانت ترجو أن يتعقل قادة الجيش، وألا يقوموا بالتصعيد بهذه الخطوة)).

ودخلت على الخط للمرة الأولى بعض الحركات المسلحة في دارفور، ودفعت مقاتليها للقتال مع الجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على إقليم دارفور بتفجير الصراع العرقي هناك.

وأثار إعلان مناوي وغيره من قادة الحركات المسلحة الدخول في قتال قوات الدعم السريع مخاوف الكثيرين؛ باعتبار أن قوات الحركات المسلحة تنحدر من إقليم دارفور الذي ينحدر منه أيضا مقاتلو الدعم السريع، وقد ينعكس قتالهما في الخرطوم أو الجزيرة على الإقليم الذي طالما عانى من الصراعات القبلية.

وحذّر القيادي البارز في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ياسر عرمان، من عواقب مشاركة مناوي في القتال مع الجيش السوداني. وليس مناوي وحده من دخل الصراع بقواته إلى جانب الجيش السوداني، فهنالك جبريل إبراهيم وزير المالية وقائد حركة (العدل والمساواة)، الذي دفع قواته أيضاُ إلى جبهات القتال.

وأرسل جبريل إبراهيم قبل يومين قوة عسكرية تحركت من ولاية كسلا شرق السودان، إلى ولاية الجزيرة. وهناك أيضاً حركة أخرى من دارفور قررت القتال في صفوف الجيش السوداني، وهي الحركة التي يقودها مصطفى تمبور، وقد دفعت بدورها قواتها التي تحركت من ولاية القضارف إلى ولاية الجزيرة وسط السودان.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جل قوات الحركات التي تم الدفع بها إلى جبهات القتال هي ممن جرى تجنيدها حديثا في معسكرات أقيمت بولايات شرق السودان تحت إشراف الجيش السوداني، وذلك بعد تعثر مشاركة القوات الرئيسية الموجودة في دارفور تحت اسم (القوى المشتركة)، التي أعلنت الحياد تجاه الحرب الجارية. فيما حشدت قوات الدعم السريع قوة ضخمة من مقاتليها قرب مدينة الفاشر.

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