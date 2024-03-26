ما أبرز أولويات بوتين في ولايته الخامسة؟

يتولى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولايته الخامسة، في ظل تحديات داخلية وخارجية واسعة تواجه البلاد؛ لا سيما الخطر الإرهابي بعد أعنف هجوم إرهابي يضرب روسيا منذ 20 عاماً، خلف ما لا يقل عن 137 قتيلاً، إضافة إلى تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

فبعد أيام من فوز فلاديمير بوتين بولاية خامسة رئيساً لروسيا، قتل وأصيب عشرات الأشخاص في هجوم مسلح استهدف مركزاً ترفيهياً قرب موسكو كانت تقام فيه حفلة موسيقية ما أفسد فرحة الفوز بالانتخابات حيث أشار بوتين في خطابه إلى تنظيم ((داعش))، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي، وبدلاً من ذلك ركز خطابه المتلفز الذي دام نحو خمس دقائق للتأكيد أن الجناة الأربعة المباشرين كانوا ((يتحركون نحو أوكرانيا)) عندما تم اعتقالهم وأنه ((تم إعداد نافذة لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة)).

وعود

قبل الانتخابات، قطع الرئيس بوتين عديداً من الوعود على نفسه وأمام الشعب الروسي، والتي من المتوقع أن يسعى لتحقيقها خلال فترة ولايته الجديدة. من بين هذه الوعود، تأتي الأولويات الداخلية، حيث يتعين على بوتين العمل على تعزيز الأمن وتحفيز التنمية الاقتصادية في روسيا، بما في ذلك معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب والتي أسفرت عن تحديات من نوع خاص.

على الصعيد الخارجي، تبقى العملية العسكرية في أوكرانيا من بين الأولويات الرئيسية للرئيس بوتين، حيث يسعى لتحقيق أهدافها الحربية بشكل كامل. وتشمل هذه الأهداف العديد من العناصر، مثل استقرار الحدود الروسية وتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة، وتحقيق مصالح أمنية واقتصادية لروسيا وعدم تعرض روسيا لخطر إرهابي.

أولويات

من موسكو، يتحدث الباحث السياسي، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لـ((البيان)) عن أبرز الأولويات الرئيسية أمام الرئيس بوتين على المديين القصير والمتوسط في مستهل ولايته الخامسة، سواء على صعيد الأولويات الداخلية وكذلك الخارجية، لا سيما في وقت تواجه فيه موسكو وضعاً خاصاً؛ لجهة انخراطها في الحرب في أوكرانيا، وتبعات تلك الحرب.

الأمن

على الصعيد الداخلي، فإن ((الأولوية القصوى أمام الرئيس الروسي تكمن في الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه، لا سيما ضمان الأمن ودحر الخطر الإرهابي وتقديم الدعم للعائلات، وهذا يتطلب توفير موارد مالية إضافية))، بحسب القليوبي، الذي يشير إلى بعض القنوات التي تتجه الدولة الروسية لتوفير تلك الموارد المالية من خلالها.

من بين تلك الموارد ما تتناقله وسائل الإعلام الروسية وما ألمح إليه الرئيس بوتين نفسه فيما يتعلق بخطط إعادة العمل بالضريبة التصاعدية؛ من أجل زيادة موارد ميزانية الدولة. علاوة على أن هنالك توقعات بخفض محتمل لقيمة العملة المحلية (الروبل) حتى يتم الحصول على ما يكفي من عوائد النفط والغاز للوفاء بالالتزامات الداخلية بما يعادل تلك العوائد بالروبل، بحسب القليوبي.

وفيما يخص الأولويات الخارجية في ولاية بوتين الخامسة، تكمن في مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (التي بدأت في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام 2022)، وتحديداً لجهة إحكام السيطرة على المناطق التي تم ضمها إلى روسيا (لوهانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون) بموجب الدستور، لكن فعلياً هناك مناطق شاسعة منها لا تزال موضع معارك كر وفر، ولا تسيطر عليها روسيا بالشكل الكامل.

في سياق متصل، وفيما يخص الأهداف الخارجية المرتبطة بالمضي قدماً في العملية العسكرية وتحقيق أهداف موسكو الحربية، يشكك بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون، آلان كفروني، في مدى إمكانية قدرة روسيا على ذلك.

ويقول: ((لا يُمكن الجزم بمدى قدرة روسيا على تحقيق أهدافها العسكرية التي تصبو إليها في المرحلة الحالية))، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن إمكانية التوصل لتسوية سياسية للحرب القائمة بموافقة روسيا، إن لم تكن هنالك ضمانات تحقق لموسكو حياد كييف، علاوة على الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم والمناطق الأربع المشار إليها، وهي شروط لن تقبل بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وفي هذا السياق، يتوقع أن تشهد المرحلة الحالية بعد فوز بوتين حملة تجنيد جديدة (في سياق مساعي روسيا للمضي قدماً في عمليتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها)، بدعم من تأييد الرأي العام الروسي للحكومة في البلاد.

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