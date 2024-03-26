فيصل علي: التنس والسباحة أبرز هواياتي في رمضان

لا يشعر فيصل علي، لاعب العين الدولي السابق والمدرب بالمراحل السنية الحالي، باختلاف كبير في شهر رمضان المبارك بالنسبة له عندما كان لاعباً وبعد أن أصبح مدرباً بالمراحل السنية في النادي، إلا من ناحية المجهود الذي كان يبذله بصورة أكبر عندما كان لاعباً، أما من حيث الطقوس والأجواء الخاصة بالشهر الفضيل، فيبدأ يومه بصلاة الفجر والذهاب إلى الدوام، ومن ثم العودة وقراءة القرآن إلى حين موعد العصر ومن ثم يباشر نشاطه البدني المعتاد بلعب بعض الألعاب الرياضية الخفيفة كتنس الطاولة والسباحة في المنزل إلى حين وقت الإفطار.

أجواء

وأوضح فيصل علي، انه يفضل الإفطار مع أسرته الصغيرة بالمنزل، ولكن يوم الجمعة من كل أسبوع يذهب الجميع إلى منزل الوالدة لتناول الإفطار هناك مع جميع أفراد العائلة، وأحياناً يخرج مع أبنائه للإفطار في الخارج لتغيير الأجواء والمكان، كما يذهب أيضاً للإفطار مع الأصدقاء، ويتمنى تجربة الصيام في مكة إلى جانب الحرم حيث الروحانيات وأجواء العبادة.

وجبات ثابتة

وعن وجباته ومشروباته المفضلة في شهر رمضان، أكد فيصل علي، أن السمبوسة والشوربة، والمعكرونة أكلات مهمة وثابتة على مائدته في الإفطار يومياً، أما بالنسبة للمشروبات فيأتي عصير البرتقال، وشاي ((الكرك)) والقهوة التركي في المقدمة، وأحياناً يتناول بعض الوجبات الخفيفة التي تساعد في بناء العضلات.

هوايات

عن هواياته في رمضان، قال: أغلبها رياضية مثل تنس الطاولة، والسباحة، وأحياناً التنس بالقدم التي يمارسها مع بعض اللاعبين القدامى، وهي فرصة بالطبع للتجمع واستعادة الذكريات أيام دوري أبطال آسيا، وأحياناً يلعبون البولينج في المولات، وبعد صلاة التراويح والعودة من النادي يحب مشاهدة المسلسلات الرمضانية.

مواقف طريفة

عن المواقف الطريفة التي حدثت له في رمضان قال: كنا في انتظار اذان المغرب للإفطار وكان بيننا ابني الصغير وهو دائماً يبدأ الأكل قبل الأذان، وإذا به يطعمني وتجاوبت معه ناسياً إني صائم وإذا بأبنائي يضحكون ويذكرونني بأنني صائماً وطلبوا مني أن أواصل الإفطار وأقضي هذا اليوم في وقت آخر، وموقف طريف آخر حصل له عندما كان صغيراً وألعب الكرة مع أخواني تحت المنزل الكائن بالدور الثاني، وحدث اصطدام قوي مع شقيقي الأصغر خالد الذي فقد الوعي فصعد شقيقي الآخر حسين إلى المنزل ليأتي بالماء وبعد أن رششناه على ((خالد))، فاق على الفور، لنكتشف أن الذي جلبه ((حسين)) عصير فيمتو وليست مياه.