التغذية المتوازنة للأطفال تعزز القدرة على الصيام

أكدت الدكتورة فرح الشيخ بكرو أخصائية طب الأطفال، أن التغذية السليمة تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة أطفالنا البدنية والذهنية خلال رمضان، حيث إن النظام الغذائي الصحي يرتبط بشكل مباشر بدعم التحصيل الدراسي للأطفال، مشددة على أهمية أن تكون وجبتا الإفطار والسحور متوازنة لضمان تلبية احتياجاتهم من العناصر الغذائية الأساسية التي تعينهم على الدراسة والصوم.

فوائد

ولفتت إلى الفوائد المترتبة على صيام الأطفال شريطة التحمل وألا يؤثر فيهم من الناحية الجسدية، مع ضرورة تأهيلهم وتعريفهم بالمفهوم والغرض من ورائه، مشيرة إلى أن الطفل إذا استطاع الصيام والتحمل، فإن ذلك يعزز نظرته بذاته وبأنه قادر على تحمل الامتناع عن الطعام والشراب، فضلاً عن شعوره بأنه أصبح يافعاً وقادراً على تحمل المسؤولية إذ لم يعد طفلاً، ما دام يقوم بأعمال الكبار، ما يعني ترسيخ ثقته بنفسه، مع أهمية تعويد الأطفال على الصيام التدريجي بساعات معينة من النهار وعدم الضغط من جانب الأهل حتى لا تتأثر صحته وبنيته الجسدية.

وجبة السحور

وأشارت إلى عدة نصائح وإرشادات طبية يمكن للأمهات تنفيذها لضمان صحة أطفالهم خلال فترة الدراسة طوال الشهر الفضيل، لزيادة تركيزهم ونشاطهم، حيث تسهم وجبة السحور في منحهم الطاقة اللازمة ليومهم الدراسي، وأن التجاهل المستمر لوجبة السحور أمر خطير يؤثر على الصحة سلباً على المدى الطويل، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ونقصها يؤثر على نشاط الجسم ويتسبب في حدوث خمول ومشكلات صحية ويجعل الطفل غير قادر على الصوم.

تجنب السكريات

وشددت على تجنب أطعمة معينة خلال وجبتي الفطور والسحور وهي التي تحتوي على سكريات عالية، ويفضل استبدالها بالفواكه الطازجة عوضاً عن الحلويات والمشروبات المحلاة مثل العصائر الجاهزة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، مع مراعاة التخلي عن كميات الطعام الكبيرة واستبدالها بكميات أقل وبشكل متنوع، لزيادة الفائدة الصحية والتقليل من كمية الطعام دون زيادة على حاجة الطفل.