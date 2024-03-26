ما الأولوية في إخراج أموال الزكاة ؟

الجواب وبالله التوفيق:

أولى الناس بزكاة مالك هم الفقراء من قرابتك المسلمين؛ وإن إعطاء هؤلاء أفضل من إعطاء غيرهم، ولك الأجر مضاعفاً إن شاء الله تعالى، حيث جمعت بين خيرين عظيمين: الصدقة وصلة الرحم. فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة)). رواه النسائي والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد، ولفظ ابن خزيمة قال: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة)).

وفي حديث امرأة عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة)). رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

فإن لم تجد في قرابتك فقيراً، فانطلق بهذه الزكاة إلى الفقراء من جيرانك المسلمين؛ فإن الله تعالى قد أوصانا بالجار أعظم الوصية؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) ((متفق عليه))، وواجب بره قال ابن بطال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث الأمر بحفظ الجار والإحسان إليه والوصاية برعي ذمته والقيام بحقوقه ((شرح صحيح البخاري 9/221)).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره)) ((رواه أحمد والترمذي)).

فإن لم يكن في جيرانك فقير، فانظر الجمعيات الخيرية في بلدك؛ فسلمها لهم، وأخبرهم أنها زكاة مال، ووكلهم بدفعها لمستحقي الزكاة من فقراء المسلمين ومساكينهم وغارميهم وأبناء السبيل، فإن في بلاد المسلمين أعداداً لا يعلمهم إلا الله تعالى من المشردين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يموتون مرضاً وبرداً وجوعاً وعطشاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وننوه بأنه قد تختلف الأفضلية باختلاف الأحوال والأزمنة بحسب درجة الفاقة والمجاعة والحاجة الشديدة وغير ذلك من النوازل والبلايا التي تنزل بالناس ويقدر كل حال بحسبه.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي