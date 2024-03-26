Wednesday, 27 March 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«القرية العالمية».. احتفالية الثقافات بشهر رمضان

3/26/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتبر القرية العالمية الوجهة الأشهر لتجربة الثقافات المتعددة، حيث تأخذ عروض الإفطار والسحور الرمضانية زوار القرية في رحلة فريدة من نوعها حول العالم وسط أجواء نابضة بالحياة. وتقدم القرية تشكيلة واسعة من المأكولات والأسواق التي تلبي أذواق الزوار.

MENAFN26032024000110011019ID1108025145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث