«القرية العالمية».. احتفالية الثقافات بشهر رمضان

تعتبر القرية العالمية الوجهة الأشهر لتجربة الثقافات المتعددة، حيث تأخذ عروض الإفطار والسحور الرمضانية زوار القرية في رحلة فريدة من نوعها حول العالم وسط أجواء نابضة بالحياة. وتقدم القرية تشكيلة واسعة من المأكولات والأسواق التي تلبي أذواق الزوار.

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