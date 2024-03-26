«القرية العالمية».. احتفالية الثقافات بشهر رمضان
التاريخ
3/26/2024 7:16:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتبر القرية العالمية الوجهة الأشهر لتجربة الثقافات المتعددة، حيث تأخذ عروض الإفطار والسحور الرمضانية زوار القرية في رحلة فريدة من نوعها حول العالم وسط أجواء نابضة بالحياة. وتقدم القرية تشكيلة واسعة من المأكولات والأسواق التي تلبي أذواق الزوار.
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