«الثريد الإماراتي» يزين مائدة رمضان

في شهر رمضان، يتجدد الحنين إلى التقاليد والعادات الأصيلة التي تعكس ثقافة الدولة وعادات شعبها خاصة حين يأتي الموضوع لوضع مائدة الطعام، بين هذه التقاليد تحضير وتناول طبق ((الثريد))، الذي يعد من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار والسحور في الإمارات ومنطقة الخليج بأسرها. ((الثريد)) طبقٌ عريق تمتد جذوره إلى عمق التاريخ العربي، ويعد رمزاً للكرم والجود عند العرب، حيث ارتبط اسمه بالبركة والخير.

ويُعد الثريد طبقاً متواضعاً يتكون من فتات الخبز والمرق، ولكنه يحمل في طياته قصصاً وذكريات تتوارثها الأجيال.

تستذكر الوالدة عائشة راشد ذكريات ((رمضان لول))، حيث كانت الأسر تجهز خبز الرقاق بالكميات قبل شهر رمضان بشهر وتخزنه لصنع ((الثريد)) ليتم تناوله على المائدة ومشاركته مع القريب والبعيد طوال شهر رمضان، وفي حديثها تحكي عن حياة الماضي البسيطة، حيث كان يصعب توفير الطحين دائماً، فيلجأ الناس لطحن حبوب الهريس بواسطة ((الرّحى))، وهي أداة ثقيلة مصنوعة من الحجر تستخدم في طحن الحبوب لصناعة الطحين، الذي يستخدم في عجن وخبز ((الرقاق)).

وأضافت الوالدة عائشة، تتنوع مكونات ((الثريد)) بحسب ذوق الأسر وإمكانياتهم، فمنهم من يعده بالمرق فقط، ومنهم من يضيف الخضار أو الدجاج أو اللحم.

وأكدت أنه نظراً لكثرة انتشار هذا الطبق في مختلف مناطق الإمارات والخليج، زاد الجدل حول اختلاف اسمه، فبعضهم يدعوه الثريد والبعض الآخر فريد وذلك لاختلاف اللهجات وتنوعها حسب كل منطقة، لكن في النهاية، يبقى الطبق ذاته، طبقاً يجمع الناس على مائدة واحدة، يشاركون فيه الذكريات والبركات.

أصالة

يُعتبر الثريد أو الفريد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية الإماراتية، وهو يمثل الأصالة والتراث الذي يُعتز به، وفي شهر رمضان، يكتسب هذا الطبق أهمية خاصة، حيث يُعد من الضروريات التي تضفي على الشهر الفضيل نكهة خاصة ومعاني عميقة تتجاوز مجرد الطعام إلى ما هو أبعد، إلى روحانية الشهر وجوهره الذي يُعلي من قيم التكافل والمشاركة.

وفي كل عام، يتجدد الالتزام بتقديم الثريد على موائد الإفطار والسحور، معززاً الروابط الأسرية والاجتماعية، ومحيياً التراث الغني الذي يشكل جزءاً من النسيج الثقافي للإمارات والمنطقة بأكملها. وبذلك، يظل الثريد أو الفريد، بمكوناته المتواضعة ومعانيه العميقة، رمزاً حياً للتاريخ والحضارة والقيم التي تعتبر جوهر الحياة الإماراتية.