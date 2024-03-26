سياسة المواد البلاستيكية.. خطوة إلى «صفر نفايات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
لم تدخر إمارة أبوظبي جهداً في تعزيز الحلول المستدامة للتلوث البلاستيكي من خلال سياسات ومبادرات بيئية تدعم الجهود الوطنية للوصول إلى ((صفر نفايات))، ويعتبر تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي خلال عام 2020، من أبرز الجهود المستدامة في مبادرة لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في إمارة أبوظبي، حيث ساهمت هذه السياسة في تجنب أكثر من 245 مليون كيس من أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في نهاية العام الماضي، وتم خفض استخدام أكياس التسوّق بمعدل 450 ألف كيس كل يوم، وذلك منذ بدء تنفيذ الحظر في 1 يونيو 2022.
ومن خلال تقليل كمية الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتأثيرها السلبي على البيئة، تساهم هذه الخطوة في حماية التنوع البيولوجي البري والبحري، وفي الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية ومستدامة.
انخفاض
ومنذ تطبيق الحظر، سجل تجار التجزئة انخفاضاً كبيراً في أعداد الأكياس البلاستيكية وصل إلى 95%، أي أن لكل 100 كيس كان يتم استهلاكها في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية قبل بدء الحظر، هناك 5 أكياس فقط يتم استخدامها حالياً من قبل المستهلكين وكلها قابلة لإعادة الاستخدام، وأشارت الهيئة في احصائياتها مؤخراً أنه تم خلال العام الماضي توفير 26 حاوية ذكية، وتركيب 70 آلة لاسترداد القناني والعبوات البلاستيكية، فضلاً عن جمع 1000 طن من عبوات المياه لإعادة تدويرها.
حملات
وفي إطار دعم جهودها لتطبيق الحظر، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي العديد من الحملات التوعوية للجمهور والتي سعت من خلالها إلى تحقيق هدفها الطموح طويل الأمد للوصول إلى صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية.
وتضمنت الحملات العديد من الأنشطة الافتراضية وغير الافتراضية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتجار التجزئة ومنافذ البيع، وشركات توريد الطعام والمطاعم ومحلات البقالة الصغيرة، حيث يتم حثهم على وضع وتنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، كما تم تشجيع عامة الجمهور على تبني أهداف الحملة ونشر رسائل التوعية في مجتمعهم ومحيطهم واعتماد ممارسات مستدامة بيئياً.
وعي
وأطلقت الهيئة حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تهدف إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على أن يصبح أكثر وعياً بأضرار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، حيث استهدفت الرسائل النصية محلات السوبر ماركت، ومحلات البقالة، وشركات تقديم الطعام، التي تقدم خدماتها لمعسكرات العمال بالإضافة إلى عامة الجمهور، وتم إرسال الرسائل النصية بعدة لغات شملت العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، وضمت سلسلة من 7 رسائل لكل مجموعة مستهدفة.
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