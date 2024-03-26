سياسة المواد البلاستيكية.. خطوة إلى «صفر نفايات»

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف، كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

لم تدخر إمارة أبوظبي جهداً في تعزيز الحلول المستدامة للتلوث البلاستيكي من خلال سياسات ومبادرات بيئية تدعم الجهود الوطنية للوصول إلى ((صفر نفايات))، ويعتبر تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي خلال عام 2020، من أبرز الجهود المستدامة في مبادرة لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في إمارة أبوظبي، حيث ساهمت هذه السياسة في تجنب أكثر من 245 مليون كيس من أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في نهاية العام الماضي، وتم خفض استخدام أكياس التسوّق بمعدل 450 ألف كيس كل يوم، وذلك منذ بدء تنفيذ الحظر في 1 يونيو 2022.

ومن خلال تقليل كمية الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتأثيرها السلبي على البيئة، تساهم هذه الخطوة في حماية التنوع البيولوجي البري والبحري، وفي الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية ومستدامة.

انخفاض

ومنذ تطبيق الحظر، سجل تجار التجزئة انخفاضاً كبيراً في أعداد الأكياس البلاستيكية وصل إلى 95%، أي أن لكل 100 كيس كان يتم استهلاكها في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية قبل بدء الحظر، هناك 5 أكياس فقط يتم استخدامها حالياً من قبل المستهلكين وكلها قابلة لإعادة الاستخدام، وأشارت الهيئة في احصائياتها مؤخراً أنه تم خلال العام الماضي توفير 26 حاوية ذكية، وتركيب 70 آلة لاسترداد القناني والعبوات البلاستيكية، فضلاً عن جمع 1000 طن من عبوات المياه لإعادة تدويرها.

حملات

وفي إطار دعم جهودها لتطبيق الحظر، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي العديد من الحملات التوعوية للجمهور والتي سعت من خلالها إلى تحقيق هدفها الطموح طويل الأمد للوصول إلى صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية.

وتضمنت الحملات العديد من الأنشطة الافتراضية وغير الافتراضية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتجار التجزئة ومنافذ البيع، وشركات توريد الطعام والمطاعم ومحلات البقالة الصغيرة، حيث يتم حثهم على وضع وتنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، كما تم تشجيع عامة الجمهور على تبني أهداف الحملة ونشر رسائل التوعية في مجتمعهم ومحيطهم واعتماد ممارسات مستدامة بيئياً.

وعي

وأطلقت الهيئة حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تهدف إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على أن يصبح أكثر وعياً بأضرار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، حيث استهدفت الرسائل النصية محلات السوبر ماركت، ومحلات البقالة، وشركات تقديم الطعام، التي تقدم خدماتها لمعسكرات العمال بالإضافة إلى عامة الجمهور، وتم إرسال الرسائل النصية بعدة لغات شملت العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، وضمت سلسلة من 7 رسائل لكل مجموعة مستهدفة.