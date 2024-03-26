عبدالله بن زايد يبحث ورئيس وزراء التشيك التعاون المشترك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى براغ.

ورحب بيتر فيالا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرضا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع جمهورية التشيك في المجالات كافة بما يدعم المسارات التنموية في البلدين وخططهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. كما أعرب سموه عن تمنياته لجمهورية التشيك وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، المتحف الوطني التشيكي في براغ، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية التشيك الصديقة.

ورافق سموه خلال الزيارة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، بينما كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر المتحف الدكتور مايكل لوكاس، مدير عام المتحف الوطني التشيكي في براغ.واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة على أقسام وقاعات المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يعد أقدم وأكبر متحف في جمهورية التشيك، وواحداً من أعرق المتاحف على مستوى العالم.

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