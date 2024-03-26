هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل برنامجها الرمضاني في باكستان

واصل برنامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (رمضان 2024) في جمهورية باكستان الإسلامية تقديم وجبة إفطار صائم في إقليم السند.

ووزعت الهيئة 4500 وجبة إفطار صائم ضمن المشروع الرمضاني الذي تنفذه عن طريق مكتبها في باكستان.

ويأتي برنامج (رمضان 2024) في إطار العمل الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر خلال الشهر الفضيل.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمبادرات الخيرية لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.

من جهة أخرى وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ((أدنيك))، اتفاقية لتعزيز شراكتهما الإنسانية والمجتمعية.

وبموجب الاتفاقية ترعى ((أدنيك))، فعاليات معرض ((عطايا)) الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر سنوياً، لـ 5 دورات متتالية ابتداءً من العام الجاري، حيث تتكفل الشركة بتوفير مقر إقامة المعرض خلال مدة الاتفاقية ليقام في مركز أدنيك أبوظبي. وقع الاتفاقية بمقر الهيئة من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف، فيما وقعها من الشركة المجموعة حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على وضع الآليات التي تسهم في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم وتعزيز فعاليات معرض عطايا الخيري، وتنسيق جهود الجانبين لخدمة المجتمع وتعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.

وأكد راشد المنصوري توافق الرؤى والأهداف بين الهيئة ومجموعة أدنيك، لتعزيز شراكتهما من خلال توقيع هذه الاتفاقية وتأطير التعاون لتحقيق المزيد من التنسيق في مجال المسؤولية المجتمعية، التي تأتي في مقدمة اهتمام الجانبين، وقال إن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في علاقات الطرفين، ومن شأنها أن تفتح مجالات أرحب وأوسع للشراكة الإنسانية والمجتمعية، مشدداً على أن الهيئة لن تدخر وسعاً وجهداً في سبيل تحقيق غاياتها وتطبيق بنودها على أرض الواقع.

وقال حميد الظاهري: تنسجم الاتفاقية مع أهداف مجموعة أدنيك في مجال تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية وبما ينسجم مع استراتيجية الاستدامة للمجموعة، ودعم الجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، وتعزيز فعاليات معرض عطايا الذي أحدث نقلة نوعية في مضمون المعارض الخيرية، وتسويق القضايا الإنسانية وحشد الدعم لها.

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