«آيسنار أبوظبي» يفتح باب التسجيل لدورته الجديدة مايو المقبل

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق نسخة جديدة من ((آيسنار أبوظبي 2024)) في الفترة من 21 إلى 23 مايو المقبل. وأعلنت مجموعة ((أدنيك)) المنظمة لفعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن فتح باب التسجيل رسمياً للحضور والمشاركة في المعرض.

ويعد معرض ((آيسنار أبوظبي 2024))، الذي يعقد في مركز ((أدنيك)) بأرض المعارض في أبوظبي، المنصة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والحماية المدنية، ويسهم في تعزيز جهود بناء المدن الآمنة والقادرة على مواجهة التحديات الأمنية بشتى صورها، من خلال ربط أعمال الحماية الأمنية بالابتكار الرقمي والتقني المتطور، تزامناً مع تحول تعزيز الأمن الوطني والأمن السيبراني إلى أولوية عالمية.

منصة مثالية

ويوفر المعرض منصة مثالية واستثنائية قادرة على تسهيل الوصول المباشر إلى المتخصصين والمشترين الحكوميين محلياً وإقليمياً، حيث من المتوقع أن تكون الدورة الثامنة من ((آيسنار أبوظبي 2024)) الأكبر منذ انطلاق الدورة الأولى للمعرض، وستقام الدورة الجديدة تحت شعار ((تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني)).

صفقات تجارية

ويشكل ((آيسنار أبوظبي 2024)) الحدث السنوي المتخصص، الذي يجمع نخبة من أهم وأبرز المسؤولين المتخصصين المعنيين بالأمن الوطني والأمن السيبراني والمشترين، وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، كونه منتدى دولياً مهماً في عقد الصفقات التجارية، وتسليط الضوء على الابتكار الرقمي والتقني من أجل تشكيل الرؤى، وتفعيل إجراءات الأمن الوطني والسيبراني المستقبلية والتعامل معها.

وبوصفه منصة محورية للابتكار، يجمع ((آيسنار أبوظبي 2024)) خبراء وقادة، وشركات عالمية لتستعرض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة، وإقامة شراكات تحدد مستقبل التعامل باحترافية مع التحديات الأمنية، وستشهد الدورة الجديدة استعراض أربعة مجالات مخصصة للأمن الوطني والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية، من أجل مواجهة التحديات واستكشاف التقنيات الجديدة، وأفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها الدول باستمرار.

علاقات التواصل

ويدعم ((آيسنار أبوظبي 2024)) العديد من الفعاليات لتعزيز علاقات التواصل والشراكة التجارية، من خلال برنامج المؤتمرات الشامل، ومبادرات الابتكار المختلفة، كونه تجمعاً لا غنى عنه للتعرف إلى كل جديد فيما يتعلق بتعزيز وحماية الأمن الوطني، والتعامل مع تهديدات الأمن السيبراني.

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