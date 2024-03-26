إقبال كبير على محاضرات «رمضان عجمان»

توافدت جماهير غفيرة على مسجدي الشيخ زايد وآمنة الغرير في عجمان، واللذين خصصا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية على مدار الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم، ضمن فعاليات ((رمضان عجمان.. تقوى وإيمان))، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة، أن الفعاليات تشكل ملتقى علمياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً لما تضمه من أنشطة متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع.

وقالت إن اللجنة المنظمة تهتم كل عام باستضافة أشهر المحاضرين من الدعاة لإلقاء المحاضرات الدينية المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وبلغات مختلفة منها الإنجليزية، والأوردية، والملبارية والفلبينية التي تخدم الجاليات غير الناطقة بالعربية.

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