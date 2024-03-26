حملة لتوفير وجبات إفطار للأسر المتعفّفة لذوي طلبة في المدارس الحكومية

نظمت لجنة نطاقات مدارس دبي وإشراف مدارس دبي (مدرسة حمدان بن راشد - مدرسة الليسلي بنين - مدرسة القيم بنين -مجمع زايد البرشاء الحلقة الأولى - مدرسة الظهرة - حتا بنات) ومجلس أولياء الأمور بالتعاون مع بنك الطعام ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبالشراكة مع فتافيت ومطعم أوسان ومخبز الريف؛ حملة لتوفير وجبات إفطار للأسر المتعففة لذوي الطلبة الذين يدرسون في المدارس الحكومية، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر ذات الحاجة وضمان حصولهم على وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وتستهدف توزيع 1500 وجبة والتي تغطي لما يقارب من 1500 أسرة.

وقالت عفاف آل درويش مديرة مدرسة حمدان بن راشد ومنسقة المبادرة بقيادة أستاذة رفيعة الكتبي رئيس لجنة دبي وبتوجيه سليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول: إنه تم اختيار 120 أسرة من إمارة دبي كهدف أساسي، وتحديداً من مناطق حتا، وبر دبي، وديرة، لتكون المستفيدة الأولى من هذه المبادرة الجديرة بالإشادة. وتم توفير 676 وجبة في اليوم الأول من إطلاق المبادرة، تليها 500 وجبة في اليوم الثاني، ومن المقرر استمرار توزيع الوجبات حتى بلوغ العدد الإجمالي للوجبات 1500.

وعبرت عفاف آل درويش عن سعادتها بالتعاون مع القيادات المدرسية وفريق أولياء الأمور بنك الطعام ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بهدف مساعدة الأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس قيم التراحم والتضامن التي تجسد روح الإمارات الكريمة، واعتبرت هذه المبادرة الإنسانية إضافة قيمة لأهداف المدرسة في تعزيز الوعي الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

مسؤولية اجتماعية

وأكدت أن توفير الوجبات الغذائية للأسر المتعففة يعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تحملها المجتمع المدرسي. وأشارت إلى أن التعاون مع بنك الطعام ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يعزز قيم التراحم والتضامن في المجتمع، ويعطي فرصة للطلاب لتجربة العمل الجماعي وتعلم قيمة مساعدة الآخرين.

وأعربت آل درويش عن أملها في أن تكون هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به للتعاون بين المدارس والمؤسسات الخيرية في دبي والإمارات، ودعت الجميع للمشاركة والمساهمة في هذه الجهود الإنسانية المباركة، وأن يكونوا سبباً في نشر السعادة والرحمة في قلوب الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك وفي الأيام القادمة.

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