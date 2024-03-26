أحمد بن محمد: مرونة التشريعات من أهم مميزات دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن السرعة الكبيرة التي يتطور بها قطاع الإعلام في دبي والعالم تتطلب التحرك بذات السرعة في تطوير الهياكل التنظيمية والسياسات والتشريعات والقواعد اللازمة لدعم قطاع الإعلام في الإمارة، وتمكينه من التحرك بحرية مسؤولة وفق ضوابط مهنية دقيقة ومدروسة تراعي أفضل الممارسات العالمية، في إطار يكفل المقومات الداعمة والممكنة لمختلف وسائل الإعلام، والتي تتيح لها العمل في مناخ مهني يرسّخ القيم والقواعد الأخلاقية الرفيعة للإعلام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس دبي للإعلام، والذي عقد بمقر المجلس، بحضور منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.

التصورات الكاملة

ولفت سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من وضع التصورات الكاملة للسياسات الإعلامية المطلوبة في إمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وبما يعين على سرعة التحرك لمواكبة التطور التكنولوجي الفائق، وما جلبته لقطاع الإعلام عالمياً من فرص وتحديات.

وقال سموه: ((مرونة التشريعات من أهم مميزات دبي وكانت من المقومات التي جعلت منها مركزاً عالمياً للأعمال ونقطة جذب رئيسة للاستثمارات من حول العالم... ونحن نعمل على إعداد سياسات وأطر تنظيمية تواكب التطورات العالمية في المجال الإعلامي وتؤكد ريادة دبي له إقليمياً وعالمياً)).

ووجه سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بالعمل على تنفيذ بنود خطة تطوير السياسات الإعلامية في دبي في أسرع وقت ممكن، ومن خلال المحاور الثلاثة التي تضمنتها الخطة، وتشمل السياسات المعنية بالوظائف الإعلامية، وتلك المعنية بالقطاعات الإعلامية الحيوية والجديدة، إضافة إلى السياسات الخاصة بالاستثمار، لافتاً سموه أن السعي إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الإعلامي لا يكتمل إلا باكتمال باقة من السياسات التي تضمن البيئة الداعمة والمشجعة على الاستثمار لاسيما على صعيد الاستثمار في تنمية المواهب أو الاستثمار في تعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة ((إكس)) أمس: ((ناقشنا خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام خطة تطوير السياسات الإعلامية بما يرسخ ريادة الإمارة على المستوى الإقليمي والعالمي... مستمرون في دعم قطاع الإعلام، والاستثمار في المواهب والتقنيات المتطورة وصولاً لأعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى على صعيد إعلام دبي. كما ناقشنا خلال الاجتماع حملة #رمضان_في_دبي، التي وحدت الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للاحتفاء بروح الشهر الفضيل في دبي)).

حملة ((رمضان في دبي))

وتابع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مستجدات حملة ((رمضان في دبي))، التي وجه سموه بإطلاقها في مطلع الشهر الفضيل، وكلف ((براند دبي)) الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإشراف عليها، كما اطلع سموه على ما حققته الحملة من إنجازات أسهمت في تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك، بما عكس أعلى مستويات التنسيق بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، تأكيداً على خصوصية الاحتفاء بهذه المناسبة الجليلة في الشهر الكريم، الذي تتجمل فيه دبي بمظاهر احتفالية عديدة، لإبراز المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلتها جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة، وما قدموه من مبادرات وفعاليات وأنشطة مستلهمة لروح الشهر الفضيل، وما قاموا به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى حلة بما عكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في الاحتفال بهذه المناسبة.

تطوير متعدد

وأكدت منى غانم المري، خلال الاجتماع، أن العمل يسير وفق توجيهات سمو رئيس المجلس بهدف إحداث طفرة نوعية في إعلام دبي من خلال الاهتمام بعدة محاور، سواء على صعيد حوكمة القطاع وإعداد السياسات، أو فيما يخص الكادر البشري وإمداده بعناصر النجاح اللازمة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية الواعدة، وصقل مهاراتها لتكون شريكاً في عملية التطوير، كذلك على مستوى التجهيزات التقنية، والسعي لاقتناء الأفضل والأحدث عالمياً في مجال العمل الإعلامي، وذلك من أجل تمكين قطاع الإعلام في دبي من الوصول إلى أعلى مستويات التنافسية وتميز المحتوى.

وقالت: إن العمل يسير وفق توجيهات سمو رئيس المجلس، وفي سياق الخطة المعتمدة، وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من أجل الخروج بأفضل صيغة لتأكيد تنافسية إعلام دبي وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتماشى مع مكانة المدينة كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار والإبداع، وطموحها أن تكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، بما للإعلام من أهمية كمرآة تنقل للعالم صورة ما يحدث في دبي من حركة دؤوبة لا تهدأ، هدفها الوصول إلى مراكز الصدارة في مختلف المجالات.

الحوكمة وتعزيز التنافسية

من جهتها، أوضحت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن المجلس يؤمن بدور الحوكمة القوية والسياسات المتكاملة والمرنة كعامل أساسي لتعزيز الثقة، وتحسين الأداء، وتعزيز التنافسية لقطاع الإعلام، حيث يسعى المجلس إلى إيجاد إطار محكم من السياسات المرنة والمتوافقة مع متطلبات القطاع في العصر الراهن، والذي تشكل ملامحه التقنيات الحديثة، وما تتطلبه من أطر تنظيمية تراعي طبيعتها وسرعة تحولها، وبما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات، علاوة على تحسين إدارة المخاطر والمراقبة الداخلية، وجذب المواهب والاحتفاظ بها، وبما يسهم في تعزيز النمو المستدام.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: هالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، ومحمد سليمان الملا، والدكتور عبدالله محمد الكرم.

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