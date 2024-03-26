رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جنوب السودان

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، أمس، رسالة خطية من سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله في مكتبه في ديوان الرئاسة في أبوظبي، الدكتور بنجامين بول ميل، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.

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