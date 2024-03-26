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حاكم أم القيوين يعيّن مستشاراً خاصاً لسموه

3/26/2024 7:16:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم ((2)) لسنة 2024، بشأن تعيين مستشار خاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين. ونص المرسوم على تعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا مستشاراً خاصاً لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بدرجة رئيس دائرة. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

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