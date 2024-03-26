حاكم أم القيوين يعيّن مستشاراً خاصاً لسموه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم ((2)) لسنة 2024، بشأن تعيين مستشار خاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين. ونص المرسوم على تعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا مستشاراً خاصاً لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بدرجة رئيس دائرة. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
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