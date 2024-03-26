الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، عدداً من القناصل الذين قدموا التهنئة لسموهما بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر. فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من علي سالم الذايدي قنصل دولة الكويت وسعود حسن النصف قنصل مملكة البحرين وسعيد علي الهاجري قنصل دولة قطر، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ حشر بن خليفة بن سعيد آل مكتوم والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وكبار المسؤولين.

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