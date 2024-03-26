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«ستايبريدج سويتس» يفتح أبوابه في دبي

3/26/2024 7:16:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن فندق ((ستايبريدج سويتس دبي بزنس باي))، والذي يعد جزءاً من مجموعة ((سويتس)) التابعة لـ((إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات))، أبوابه رسمياً، والذي يقدم تجربة إقامة كاملة مصممة لمنح المسافرين شعوراً بالانتماء أثناء تنقلاتهم.

وقال المدير العام للفندق برونو هيفون: إن افتتاح الفندق يمثل حقبة جديدة لإقامات الفنادق التي تركز على المجتمع في قلب دبي، إذ يلتقي التصميم المعاصر للفندق مع القدرة على تعزيز التواصل بين الضيوف، مما يجعله مميزاً كمركز للضيافة مع سهولة الوصول إلى أفضل ما تقدمه المدينة.

ويقع الفندق بالقرب من معالم دبي الشهيرة، ويبعد 15 دقيقة فقط بالسيارة عن مطار دبي الدولي، ويضم الفندق 120 استوديو وشقة بغرفة نوم واحدة وشقتين بغرفتي نوم؛ بالإضافة إلى وجبات الفطور في ((ذا هب)) والتي تقدم أطعمة أساسية طازجة وخيارات صحية.

كما توفر المساحات المفتوحة المخصصة للنزلاء في الفندق مجموعة واسعة من التجارب.

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