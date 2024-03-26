أوروبا تشترط معايير الإنتاج للموافقة على استيراد السلع الأجنبية

الشركات تشعر بالاستياء حيال اللوائح التنظيمية الجديدة

تجد شركات التصنيع في أوروبا نفسها في خضم عاصفة مستمرة، إذ لا يكاد يمر يوم من دون شكوى حيال الإجراءات التنظيمية المفرطة، أو المنافسة الصينية، أو عجز الاتحاد الأوروبي عن مضاهاة قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، وفي خضم كل هذا، ثمّة شكوى تبثها الشركات الأوروبية مفادها أن الهيئات التنظيمية تعيق تقدمها بدلاً من دعمها.

ولكن ضعف الشركات الأوروبية قد ينبع من قصور السياسات، وليس من السياسات المبالغ فيها.

ففي صناعة السيارات على سبيل المثال، يشعر المنتجون الأوروبيون بالقلق حيال عدم قدرتهم على منافسة السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والمدعومة في أسواقهم المحلية، وسرعان ما سيكون لديهم قريباً سبب آخر للتذمر؛ فمن المتوقع ارتفاع أسعار الصلب والألمنيوم بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي، مقارنة بأي دول أخرى؛ لأن الاتحاد يطبق تدريجياً ((آلية تعديل حدود الكربون))، وهي ضريبة على محتوى الكربون في بعض المواد المستوردة.

تشكّل آلية تعديل حدود الكربون نفسها حافزاً للإنتاج المبتكر، وفي صيغتها الحالية، ستضمن سوقاً للاتحاد الأوروبي للصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء منخفضة الكربون.

على سبيل المثال؛ يمكن أن تصبح جهود شركات الاتحاد الأوروبي في مجال الصلب الأخضر قادرة على المنافسة مع الصلب المحلي (الملوث)، بدعم من ضريبة الكربون المحلية المرتفعة في الاتحاد الأوروبي، ولكن سيتم تقويضها بسبب الواردات كثيفة الكربون في ظل عدم وجود ضريبة حدود مرتبطة بالانبعاثات.

لكن من خلال إنشاء سوق للمنتجات منخفضة الكربون في هذه القطاعات، تقوض آلية تعديل حدود الكربون أيضاً سوق المنتجات الأوروبية، التي تستخدم تلك المواد كمدخلات، مثل السيارات. فرغم أن آلية تعديل حدود الكربون تحمي تكافؤ الفرص بالنسبة لمنتجي الصلب والألمنيوم الأخضر في أوروبا، إلا أنّ الشركات المصنعة في المراحل النهائية لا يحصلون على أي حماية من هذا القبيل من الواردات المصنوعة باستخدام مواد خام، أو طاقة كثيفة الكربون، لذلك، فإن ما ينبغي أن تسعى إلى تحقيقه صناعة تحويلية لاحقة - مثل صناعة السيارات - توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون ليشمل السيارات.

يعني المنطق الاقتصادي أن الشكل الحالي لآلية تعديل حدود الكربون غير قابل للاستدامة، وبمجرد أن تصبح تأثيراتها محدودة، سيواجه الساسة ضغوطاً هائلة ومشروعة؛ للتراجع عن الضرر التنافسي الذي تتعرض له الصناعات التحويلية اللاحقة، مثل شركات تصنيع السيارات، وعند تلك النقطة، سيكون توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون لتشمل قطاعات أخرى أفضل من إلغائها تماماً.

تمثل آلية تعديل حدود الكربون مثالاً واحداً على التوجه الأوروبي الأوسع نطاقاً، في جعل الوصول إلى الأسواق مشروطاً بأساليب الإنتاج، وفي الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء التجاريين، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على البيئة وظروف العمل ورعاية الحيوان.

يسعى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إلى منع استيراد السلع المنتجة من خلال ممارسات يرى أنها غير مقبولة، مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو إزالة الغابات.

ومن المحتمل أن يواجه تطبيق قيود على المنتجات المصنوعة بأساليب مرفوضة بموجب نهج الاتحاد الأوروبي اتهامات بالنزعة الحمائية والإمبريالية، لكن رفض استهلاك منتج مصنوع من طريق الاستعباد، أو القسوة على الحيوانات، أو انبعاثات الكربون المفرطة، ليس في حد ذاته إمبريالية أو حمائية طالما كانت هذه هي الدوافع الحقيقية، وليس غطاءً لتقليص استيراد السلع الأجنبية. إذا كانت هذه التفضيلات راسخة حقاً، فإنها تعني ببساطة أن الحجج التقليدية المؤيدة للتجارة الحرة قد لا تنطبق في بعض الحالات.

من المسلم به أن الاهتمام بطرق الإنتاج، وليس فقط بالخصائص المادية للمنتج نفسه، أمر جديد، كذلك الحال بالنسبة للوائح التنظيمية التي تزعج الشركات الأوروبية، ولكن شاؤوا أم أبوا، فلن يكون هناك سوى المزيد من تنظيم التجارة في المنتجات المصنوعة بطرق غير مقبولة.

أحد الأسباب هو زيادة اهتمام المستهلكين، أولئك الذين لم يكونوا يبالون في الماضي بما إذا كانت ملابسهم قد صنعت بالسخرة أو ما إذا كان الماس الموجود في خاتمهم قد استُخرج في منطقة حرب، أصبحوا يهتمون الآن.

ثمّة سبب آخر هو أن المزيد من المنتجين في الاتحاد الأوروبي سوف يتبنّون الموقف الذي أوصيت به أعلاه: إذا كانت طرق إنتاجهم ستخضع لمعايير عالية، فيجب أن ينطبق الأمر نفسه على منافسيهم الذين يبيعون منتجاتهم داخل الاتحاد.

السبب الثالث: هو تنامي تجارة الخدمات ومعالجة البيانات المدمجة في السلع، حيث لا يمكن فصل ((المنتجات)) عن ((طرق الإنتاج)) بشكل واضح.

الأوروبيون ليسوا وحدهم تماماً في تطبيق هذا النهج الحديث، نجحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في حظر بيع ما يسمى بلحوم الخنزير غير الأخلاقية، حتى من ولايات أمريكية أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالرفق بالحيوان، لكن الاتحاد الأوروبي سيقودها إلى الممارسة القياسية، إذا اختار ذلك.

قد يؤدّي ذلك إلى انخفاض التجارة، ولكن أيضاً إلى تقليص التجارة في المنتجات التي تعتمد قيمتها على إخفاء ماهية المُتاجر فيه، وقد يجد المصدّرون الأوروبيون أنهم لا يستطيعون المنافسة على الأسعار في أماكن أخرى؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى امتداد تقليد أوروبي راقٍ يتمثل في المنافسة على الجودة.

سيتم اتهام الاتحاد الأوروبي بالإمبريالية، لكنه لن يجبر الآخرين على فعل ما يفعله، بل سيصر ببساطة على تحديد ما يمكن بيعه في سوقه المحلية، والكلمة الأفضل لوصف ذلك هي ((السيادة)).

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