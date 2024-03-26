سوق دبي يتماسك قرب 4250 نقطة بدعم «الاتصالات»

تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.34%، ليغلق مؤشر السوق عند 4246.23 نقطة، منخفضاً بـ0.82%.

واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي ((إعمار العقارية)) و((جي إف إتش المالية)) و((دبي الإسلامي)) و((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة ناهزت 280 مليون درهم، تعادل 55.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 503.6 ملايين درهم.

وارتفع سهم ((سلامة)) 4.4%، وأمانات القابضة 3.8%، وجي إف إتش المالية 3.7%، وتكافل الإمارات 3.1%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 35.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 183.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 148 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9318.46 نقطة متراجعاً هامشياً 0.01%. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.2 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 100.5 مليون درهم، ثم ((أبوظبي الأول)) بسيولة 76.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم بنك الفجيرة الوطني 11.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 5.2%، ومنازل 3.6%، وإي إس جي 2.6%.

واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 1.46 مليار درهة، موزعة بواقع 956.8 مليون درهم في أبوظبي، و503.6 ملايين درهم في دبي، وجرى التداول على 453 مليون سهم عبر 23.5 ألف صفقة.

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