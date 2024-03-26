برجان سكنيان في دبي يضمان شققاً مساحتها 14 ضعف نظيرتها في لندن

صمّمت شركة فوستر وشركاه العقارية، برجين سكنيين ((فيلا)) و((فيلا فيينتو)) في دبي، يوفران معيشة فاخرة لسكانها بإطلالات على خليج ماريسا وبرج خليفة، وصممتهما ((فوستر)) لصالح شركة التطوير العقاري عمران، والتي ستضمّ شققاً بمساحة متوسطة تبلغ حوالي 7000 قدم مربعة، أي 14 ضعفاً متوسط مساحة الشقة في لندن.

تتميز الأبراج بممرات خاصة كبيرة وشرفات مع حمامات سباحة ملتفة تطل على وسط مدينة دبي، و((قصر سماوي)) ثلاثي الطوابق بمصعد خاص وردهة وصول.

سيحتوي برج فيلا الذي يبلغ ارتفاعه 150 متراً على 38 منزلاً فقط من 3 و4 غرف نوم على 30 طابقاً، تتراوح مساحتها بين 4300 قدم مربعة إلى 11700 قدم مربعة مع مساحات معيشة واسعة ذات ارتفاع مزدوج وحمامات سباحة خاصة، بما في ذلك شقتان بنتهاوس مركزيتان بإطلالات بزاوية 360 درجة.

وسيصل المبنى المجاور ((فيلا فيينتو)) إلى 180 متراً مع 92 منزلاً عبر 41 طابقاً، تتراوح مساحتها بين 2000 قدم مربعة إلى 9700 قدم مربعة، بما في ذلك 3 شقق ((جسر)) تمتد عبر الكتل المرتبطة بها.

وفي منتصف الطريق إلى أعلى البرج، سيكون هناك صالة ألعاب رياضية ذات ارتفاع مزدوج، وصالة مواجهة للغرب مع إطلالات على غروب الشمس وممر مع حمام سباحة لا متناهٍ يطل على المرسى.

وتتشابه المخططات في الأسلوب مع ذا لانا، وهو مبنى سكني فاخر آخر على خليج ماريسا صممته الشركة ويحتوي على 39 منزلاً فقط عبر 30 طابقاً.

وكشفت شركة فوستر وشركاه العام الماضي 2023، عن تصميماتها لمبنى محطة ((فيرتيبورت)) في دبي، مخصص لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي المستقبلية، والذي يُتوقع أن يكون جزءاً من شبكة نقل عالية السرعة وخالية الانبعاثات لسيارات الأجرة الجوية في المدينة.

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