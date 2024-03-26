765 مليار درهم التصرفات العقارية في 4 إمارات خلال 2023

نجحت الأسواق العقارية بدولة الإمارات في الحفاظ على زخم نموها ومواصلة أدائها المتميز خلال العام الماضي 2023، مرسخة مكانتها الريادية في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية القطاع التي انعكست على نمو أعداد المستثمرين المحليين والدوليين بشكل ملحوظ.

وشهدت كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان نمواً مطرداً في حجم التداولات والتصرفات العقارية خلال 2023، حيث يعكس هذا الأداء المزايا الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات ومواصلة تطوير البنى التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

واستناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية للإمارات، بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 765.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي بعد تسجيل أكثر من 193.5 ألف تصرف عقاري، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 145.5 مليار درهم تمثل تنفيذ أكثر من 58 ألف معاملة، ويعكس هذا العدد تنوع البيئة العقارية التي تحظى بها الإمارات الأربع.

وحقق القطاع العقاري بالعاصمة أبوظبي نشاطاً اقتصادياً بعد أن بلغ حجم التصرفات العقارية نحو 87.1 مليار درهم لـ38.404 معاملات بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات بالإمارة، وشهدت المعاملات نمواً قياسياً في العدد خلال العام الماضي بارتفاع يصل إلى 73.7% مقارنة بعام 2022 وذلك بعد تنفيذ 15.7 ألف معاملة بيع بقيمة 61 ملياراً بارتفاع 159.5% في القيمة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية في أبوظبي نحو 12.2 مليار درهم تمثل 22.8 ألف معاملة بزيادة 19.5% مقارنة بعام 2022، وكما شهد القطاع العقاري زيادة في عدد المستثمرين المحليين بـ 71% والمستثمرين الأجانب وغير المقيمين بـ 175% والذي بدوره يعكس الثقة المتزايدة محلياً ودولياً.

ومن جانبها، تواصل عقارات إمارة دبي تصدرها من خلال تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة والتي أسهمت في تجاوز حجم التصرفات العقارية حاجز 634 مليار درهم بنمو 20% من حيث القيمة مقارنة بعام 2022، ونفذت أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري محققة نمواً في العدد بنسبة 36% مقارنة بعام 2022.

وسجلت دبي معاملات رهون عقارية بنحو 33.3 ألفاً بقيمة 121 مليار درهم، واستقطبت الإمارة استثمارات عقارية نوعية بلغت 412 مليار درهم بزيادة تصل إلى 55% تمثل 157.8 ألف استثمار، وعززت ثقة المستثمرين نمو هذا القطاع الحيوي في دبي حيث استقطبت العام الماضي 71 ألف مستثمر جديد بزيادة 20% مقارنة بـ 2022.

وبفضل رؤيتها الاستشرافية لترسيخ مكانتها في المشهد العقاري، حققت إمارة الشارقة 27.1 مليار درهم بحجم التداولات العقارية المنفذة خلال عام 2023 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت قيمة معاملات الرهون العقارية 7.5 مليار درهم.

وارتفع حجم تداول المستثمرين الأجانب من غير العرب بنسبة 165%، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7% مقارنة بعام 2022.

ومن جانبها، تجاوزت قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11.5 ألف تصرف عقاري فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليارات درهم من إجمالي 8675 عملية تداول.

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