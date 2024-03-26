«كي ميفينز للتطوير» تستعد لإطلاق «مونتاج» في خور دبي بـ 300 مليون درهم

تستعد شركة ((كي ميفينز للتطوير)) لإطلاق أحدث مشاريعها العقارية ((مونتاج)) في منطقة جداف ووترفرونت في خور دبي والذي تبلغ تكلفته 300 مليون درهم، حيث يوفر وحدات سكنية فاخرة بأسعار مناسبة مقارنة بموقعه في منطقة الجداف التي تتمتع ببنية تحتية متقدمة.

وأكد منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عقارية، أن السوق العقاري في دبي شهد انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع حجم المبيعات في قطاع الإنشاءات منذ العام 2021، محققاً أفضل أداء بهذا العام، خاصة أن الإيجارات السكنية في الإمارة شهدت طفرة واضحة ما انعكس على إقبال المطورين العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات وطرح مشاريع جديدة في السوق، جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم في دبي لتكريم المتميزين من موظفيه بجائزة موظف العام 2024 من جميع الشركات.

وتوقع العلي، الذي يدير كلاً من شركة ((كي ميفينز للتطوير)) وشركة ((جولدن سكوير للاستشارات الهندسية)) وشركة ((بريمير للاستشارات الإدارية)) و((مجموعة كي إم للإدارة)) و((مدرسة فيرنس الدولية)) وشركة ((فيجن العقارية))، أن يستمر الانتعاش في التصاعد والنمو حتى العام 2026، مدعوماً بجملة محفزات من أهمها مكاسب إمارة دبي بعد استضافتها لمعرض إكسبو 2020، الذي رافقته توقعات إيجابية أثمرت في السنوات الأخيرة في استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز