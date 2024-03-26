Wednesday, 27 March 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«كي ميفينز للتطوير» تستعد لإطلاق «مونتاج» في خور دبي بـ 300 مليون درهم

3/26/2024 7:16:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد شركة ((كي ميفينز للتطوير)) لإطلاق أحدث مشاريعها العقارية ((مونتاج)) في منطقة جداف ووترفرونت في خور دبي والذي تبلغ تكلفته 300 مليون درهم، حيث يوفر وحدات سكنية فاخرة بأسعار مناسبة مقارنة بموقعه في منطقة الجداف التي تتمتع ببنية تحتية متقدمة.

وأكد منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عقارية، أن السوق العقاري في دبي شهد انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع حجم المبيعات في قطاع الإنشاءات منذ العام 2021، محققاً أفضل أداء بهذا العام، خاصة أن الإيجارات السكنية في الإمارة شهدت طفرة واضحة ما انعكس على إقبال المطورين العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات وطرح مشاريع جديدة في السوق، جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم في دبي لتكريم المتميزين من موظفيه بجائزة موظف العام 2024 من جميع الشركات.

وتوقع العلي، الذي يدير كلاً من شركة ((كي ميفينز للتطوير)) وشركة ((جولدن سكوير للاستشارات الهندسية)) وشركة ((بريمير للاستشارات الإدارية)) و((مجموعة كي إم للإدارة)) و((مدرسة فيرنس الدولية)) وشركة ((فيجن العقارية))، أن يستمر الانتعاش في التصاعد والنمو حتى العام 2026، مدعوماً بجملة محفزات من أهمها مكاسب إمارة دبي بعد استضافتها لمعرض إكسبو 2020، الذي رافقته توقعات إيجابية أثمرت في السنوات الأخيرة في استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN26032024000110011019ID1108025124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث