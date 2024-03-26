«إي آند» تطلق دورة جديدة من مخيم البرمجة الافتراضي

أعلنت مجموعة ((إي آند)) عن الدورة الجديدة لمخيم البرمجة الافتراضي لعام 2024 بهدف تمكين الطلاب والمدرسين وتزويدهم بالمهارات الفنية والرقمية الأساسية.

وتُعقد الجلسات التعليمية المجانية هذا العام افتراضياً ما بين 25 إلى 28 مارس تحت إشراف مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك)، وهو مركز بحث وابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأسس نتيجة لتعاون مجموعة ((إي آند)) ومؤسسة الاتصالات البريطانية ((بي تي)) وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وبدعم من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم الشراكة مع مجموعة ((إي آند)) ستساهم في تزويد الطلبة والمعلمين بالمهارات والأدوات المعرفية اللازمة لتمكينهم من التميز في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور المهيري: ((نؤمن في وزارة التربية والتعليم بأهمية الشراكات القطاعية والتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل أجيال قادرة على الإبداع والابتكار وبناء مستقبل أفضل. وأن تحفيز الطلبة لاكتساب المهارات والمعارف في تطبيقات البرمجة والذكاء الاصطناعي يهدف إلى إعداد جيل من الطلبة والكوادر التعليمية قادر على مواكبة التنافس العالمي والمشاركة الفعالة في سوق العمل والصناعة للتقنيات المتقدمة محلياً وعالمياً)).

وقال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير المؤقت لمركز خليفة للابتكار، والأستاذ المساعد في هندسة الكمبيوتر والاتصالات في جامعة خليفة: ((يسعدنا أن نقدم خبراتنا وأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المشتركة بين ((إي آند)) ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لتنظيم مخيم البرمجة الافتراضي لطلاب المدارس الثانوية، بما يعكس التزام جامعة خليفة المستمر بالمساهمة في بناء وتطوير مهارات الطلاب لتكوين الجيل التالي من صناع القرار)).

وستُعقد ورش العمل التفاعلية افتراضياً لتسهيل مشاركة الطلاب والمدرسين وانخراطهم بنحو سلس من منازلهم أو فصولهم الدراسية.

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