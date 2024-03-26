تراجع طفيف لأسواق أوروبا.. واستقرار اليابانية بدعم مكاسب أسهم الرقائق

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً أمس، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التعدين ومع تقييم المتعاملين لرسائل متباينة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي ألقت بظلالها على توقعات تيسير السياسة النقدية.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسبه الفصلية الثانية، مرتفعاً 6.3 بالمئة حتى الآن، مستفيداً من التحولات الحذرة الأخيرة في السياسة النقدية العالمية.

وتركت تعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي شكوكاً حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة. وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في حين حثت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك على توخي الحذر، وكرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك تصريحات أدلى بها يوم الجمعة قلص فيها توقعاته إلى خفض لمرة واحدة.

وقادت شركات التعدين الانخفاض في القطاعات بتراجعه واحداً بالمئة.

وهوى سهم أتوس نحو ثمانية بالمئة بعد أن قالت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها الثقيلة بحلول يوليو بعد خسارة سنوية قياسية.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع أن تظل على طريق التعافي البطيء في أبريل إذ يشعر عدد أقل من الأسر بالحاجة إلى الادخار رغم أن حالة من عدم اليقين بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا تلوح في الأفق.

واستقر المؤشر داكس 40 الألماني عند 18263.03 نقطة.

اليابان

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، أمس، إذ عوض تأثير مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات أسهم قيادية مثل فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو ونيسان موتور.

وكانت أكبر ثلاثة أسهم داعمة لنيكاي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها طوكيو إلكترون العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق إذ اقتفت أثر نظيرتها الأمريكية إنفيديا التي حققت ارتفاعاً قياسياً.

لكن سهم نيسان تراجع بنحو أربعة بالمئة بعد تحديث الشركة لخطة العمل في المدى المتوسط مما خيب آمال المستثمرين.

ونزل سهم فاست ريتيلنج 1.63 بالمئة ليواصل تراجعه بعد ارتفاع قياسي يوم الجمعة.

وأنهى نيكاي التعاملات منخفضاً 0.04 بالمئة إلى 40398.03 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.11 بالمئة.

ونزل نيكاي الاثنين 1.16 بالمئة بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم الجمعة. وسجل المؤشر ارتفاعاً بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 0.54 بالمئة وكان أعلى الأسهم ربحاً على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم شين-إيتسو كيميكال المنتجة للسليكون 1.45 بالمئة، وزاد سهم سكرين هولدنجز بأكثر من أربعة بالمئة.

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