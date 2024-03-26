سوق الروائع بالقرية العالمية.. رحلة إلى أعماق التاريخ

يعد سوق الروائع بالقرية العالمية أكثر الأماكن جذباً، حيث يستقطب الزوار والعائلات، فحين تتجول في أروقة سوق الروائع الرمضانية، فكأنك عدت بعربة الزمن إلى أعماق التاريخ، ليس لأن السوق مصمم على نمط الأسواق الإماراتية التراثية فحسب، وإنما لأن المعروضات كذلك تعبّر عن ثقافات عربية متنوعة وموغلة في القدم.

السوق الذي يقع في القرية العالمية بدبي، متخذاً موقعاً حيوياً منها، يضم أجنحة تستطيع أن تشتري منها معروضات تراثية إماراتية وخليجية وعربية، وتحقق لروادها تجربة ممتعة استثنائية، تشمل الجلسات العربية في وسطه، وتتنوع المنتجات من التمور السعودية، والحلوى العُمانية، واليمنية والمقدسية، والقفطان المغربي، والأشغال اليدوية، وصولاً إلى المطبخ الإماراتي، الذي يقدم تشكيلة واسعة من المأكولات اللذيذة.

تنوع معروضات السوق الذي يضم قرابة 28 متجراً، وأجواؤها التراثية التي تعبق في جنباتها روائح الماضي الجميل، تجعل من زيارتها في الشهر الفضيل، مقصداً مهماً لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وكذلك السياح الأجانب الذين ينشدون شيئاً من سحر الشرق وحكايات أساطيره العتيقة، وتاريخه العريق. وتقول أمل بن بطي ((مشرفة متجر)) المتخصص في بيع العباءات، إن حركة التجارة في السوق ممتازة، نظراً لأن الزوار يميلون إلى الشراء، لكونه جزءاً من التجربة الترويحية الشاملة التي تقدمها السوق، هذا فضلاً عن أن المتاجر تقدم تخفيضات كبيرة، في الشهر الفضيل.

وتضيف ((العباءات ستبقى من أهم ما تحرص النساء على اقتنائه في الإمارات بخاصة والخليج العربي عموماً، لأن خطوط الإنتاج الحديثة تمزج في التصميم ما بين التراثي والحداثي، ما يجعلها خياراً محبذاً للأجيال الجديدة والجدّات معاً)).

ويعد سوق الروائع إلى جوار الفعاليات التي تستضيفها القرية العالمية في رمضان، من الأسباب التي تدعو الناس إلى قضاء الأمسيات الرمضانية في القرية، إذ بوسعهم مثلاً المشاركة في ((تحدي المشي))، الذي يشجع ضيوف السوق على الحفاظ على لياقتهم البدنية. ويقول عمر وهو مسؤول دكان ((الطيبين))، إن وجود المتجر الذي يعرض ألعاباً تراثية قديمة، وحلويات للأطفال، وما نحو ذلك من منتجات، في السوق يعني بالنسبة له الكثير، معتبراً أن ساعات الدوام اليومية لا تمثل بالنسبة له ساعات عمل، بل هي ساعات للترويح على النفس، والاستمتاع بتجاذب أطراف الحديث مع رواد السوق. ويرى عمر الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أن ((دكان الطيبين)) الذي تأسس في الشارقة، يعبر عن فكرة ويحقق هدفاً ثقافياً أكثر من كونه تجارياً، فيكفي أن النشء يتعرفون لدى زيارتهم المتجر على ((وسائل حياة أجدادنا الطيبين)).

من جهته يقول إسماعيل مسلم الحبسي، الذي يقع متجره في الجناح العُماني من السوق، إن الحلوى العُمانية مرغوبة في دولة الإمارات، نظراً للروابط الثقافية المشتركة، وكذلك لجودتها ومذاقها الطيب المميز.

ويصف إقبال المواطنين والمقيمين على سوق الروائع بأنه ((فاق التوقعات)) وأن هذه الفعالية يجب أن تمتد ليس في رمضان فحسب، لما لها من مردود ثقافي على رواد السوق، بالإضافة إلى دورها في تنشيط حركة السياحة بإمارة دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز