زيادة حصة حكومة رأس الخيمة إلى 34 % في «رأس الخيمة العقارية»

صادقت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية، على زيادة رأس المال من خلال إصدار 920 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل منها، مما أدى إلى زيادة رأس المال الخاص بالشركة بمقدار 920 مليون درهم إماراتي، وشاركت حكومة رأس الخيمة في هذا الطرح كمساهم استراتيجي، والذي بدوره أسفر عن زيادة حصتها بالشركة من 5% إلى حوالي 34% بعد الإصدار، بانتظار الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن قرار زيادة رأس المال الخاص بنا وتعزيز حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة يعكس مستويات الثقة العالية برؤيتنا وخطة النمو طويلة الأمد الخاصة بنا، وتساهم هذه الخطوة بتعزيز ميزانيتنا العمومية، وتنسجم مع أهداف التنمية الخاصة بالإمارة.

وأضاف: توصلنا من خلال الدعم الحكومي إلى اتفاقية للحصول على أراضٍ بالإمارة، مما سيساهم بتحقيق خططنا التوسيعية الطموحة في فترة السنوات الخمس المقبلة، ويمهد الطريق للاستحواذ على أراضٍ جديدة مخصصة للتطوير، وهي أحد العناصر الأساسية لتوسعنا وتعزيز مشاريع التطوير المستقبلية، كما تضمن هذه الخطوة استدامة مشاريعنا التي ستلبي الاحتياجات المتنامية في سوق إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من البنود الأخرى المهمة، بما يشمل الموافقة على توزيع أرباح نقدية تبلغ 3% من رأس المال وتصل إلى 60 مليون درهم عند 3 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أن المساهمين سيستفيدون من أسهم مجانية بنسبة 4% من رأس المال الخاص بالشركة وبقيمة 80 مليون درهم.

كما انتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم أول امرأة في مجلس الإدارة موزة محمد ماجد سالم الزعابي، ويتميز أعضاء مجلس الإدارة الذي تم انتخابه حديثاً بخبرات واسعة، ويدعم نجاحنا المتواصل من خلال الإشراف الاستراتيجي. ونستفيد من خبرتهم الاستثنائية في توجيه جهود الشركة في قطاع العقارات المتنامي في رأس الخيمة.

وأوضح مهتدي، أن النتائج المالية الاستثنائية التي حققناها عام 2023 سمحت لنا بتقديم مكافآت للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسجلنا مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم خلال العام مع زيادة كبيرة في صافي الأرباح. وتحظى ثقة المساهمين بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتقديم أداء مالي قوي ونجاح مستمر.

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