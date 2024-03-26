61 ترخيصاً تجارياً حصيلة قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

بلغت التراخيص التجارية النشطة الممنوحة في قطاع الأصول الافتراضية بالإمارات حالياً 61 ترخيصاً، وفق بيانات حديثة مدرجة ضمن السجل الاقتصادي الوطني.

وأوضحت البيانات وجود توسع الأنشطة العاملة في الأصول الافتراضية وتعدد الأنماط المستحدثة في الأصول متضمنة العملات الرقمية والميتافيرس، وأظهرت أن إجمالي التراخيص يسجل ارتفاعاً قارب 50 % في عدد التراخيص المسجل في مارس من 2023 والبالغ 42 ترخيصاً.

ووفق البيانات، تصدرت أنشطة تعدين العملات التراخيص بحوالي 70 % من التراخيص العاملة بالقطاع بعدد 43 ترخيصاً، في المقابل اختصت أنشطة تصميم وبرمجة العملات المشفرة وبنسبة 22 % من إجمالي التراخيص بـ 14 ترخيصاً. وعلى صعيد الأنماط الجديدة، تم تسجيل ترخيصين على صعيد أنشطة تزويد خدمات الميتافيرس إلى جانب ترخيص في كل من أنشطة منصات الأصول الافتراضية وآخر في خدمات الوساطة للأصول الافتراضية. ووفق لائحة الأنشطة المتاحة لاستصدار التراخيص، أرست بيئة الأعمال المحلية أنماطاً جديدة لتأسيس الأعمال في قطاع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة استيعاباً لتطور ونمو الطلب على الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.

وضمت الأنشطة المستحدثة تشغيل منصات الأصول الافتراضية ومنصات التمويل الرقمي المشفر وتشغيل أسواق العملات المشفرة والخدمات المالية المتعلقة بها، كما تضمنت أنماط التراخيص المتاحة أيضاً أنشطة إصدار الأصول الافتراضية وأنشطة إدارتها واستثمارها وخدمات الاستبدال للأصول الافتراضية وخدمات الإقراض والاقتراض المتعلقة بها، إلى جانب تراخيص خدمات الوساطة المتعلقة في تلك الأصول.

وتأتي الإمارات طبقاً لبيانات منصات تداول العملات الافتراضية مثل ((BINANCE)) و((OKX)) في صدارة أسواق المنطقة وبالمرتبة الأولى إقليمياً كأكبر منصات تداول العملات المشفرة من حيث الطلب وأحجام العملات المتداولة وعدد العملاء، مع تطور البنية الرقمية بها وتطور أنظمة القطاع المالي وانفتاح السوق المحلي وتوسعه نحو إرساء بنية تشريعية تساعد على انتشار تداول الأصول الافتراضية، والتي بدأت معها خطوات واسعة نحو منح التراخيص المختلفة في أنشطة تداول وتشغيل الأصول الافتراضية، وتسابق المنصات والشركات الدولية العاملة في مجالات الأصول الافتراضية المختلفة على التسجيل في السوق المحلي والتنافسية في توفير قنوات التداول والحصول على العوائد.

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