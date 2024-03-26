نادي الشارقة يطلق رمضانية «حمد أبو شبص» الثالثة لكرة اليد

نظمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي النسخة الثالثة من البطولة الرمضانية السنوية للمراحل السنية لكرة اليد، والتي تحمل اسم المغفور له «حمد أبو شبص» الإداري السابق لكرة اليد بنادي الشارقة. وانطلقت منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة السبت والأحد الماضيين، 23 و 24 مارس الجاري بنظام الدوري من دور واحد وتستكمل يومي 30 و 31 من ذات الشهر، بمشاركة 4 أندية بمجموع 6 فرق من فئة الصغار والبراعم، حيث يشارك نادي الشارقة بثلاثة فرق هي: الشارقة «أ» و«ب» و«ج»، إضافة لنادي شباب الأهلي دبي ونادي اتحاد كلباء ونادي المدام. وتم تقسيم الفرق إلى مجموعات حسب الفئات العمرية، ويشرف على تنظيم البطولة كوادر إدارة الألعاب الجماعية، من إداريين ومدربين وخدمات مساعدة.

تخليد ووفاء

يذكر أن النسخة الأولى لهذه البطولة جاءت عام 2021، تخليداً لذكرى «حمد أبو شبص» ووفاء لعطائه الإداري السابق لكرة اليد في نادي الشارقة، ولما قدمه للعبة في مسيرته بالنادي، فقد كان المغفور له، من أبناء نادي الشارقة المخلصين، المتفانين وكان من الإداريين أصحاب الخلق الرفيع، وحظي بمحبة كبيرة داخل أسرة كرة اليد الشرقاوية والإماراتية.



كما تهدف البطولة أيضاً إلى تبادل لاعبي المراحل السنية، الخبرات والاحتكاك، وتجهيزهم فنياً وبدنياً من خلال التنافس بين الفئات المختلفة، حيث حصلت جميع فرق المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة اليد على درع الدوري للموسم الرياضي 2023-2024 ويستعدون لخوض مسابقة الكأس بختام هذا الموسم.

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