ارتفاع الدولار وسط ترقب لسياسة المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

ارتفع الدولار، الثلاثاء، بينما ينتظر المتداولون مؤشرات على سياسية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما انخفض الين بعد أن قال وزير المالية الياباني إنه لن يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف العملة.

ويتساءل المستثمرون عما إذا كان المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، مثلما هو متوقع حالياً، إذا ظل التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي قوياً.

وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد أن أظهرت بيانات، أن طلبيات المصانع الأمريكية المتعلقة بالسلع المعمرة زادت بأكثر من المتوقع في فبراير، في حين أظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات مبدئية على التعافي مع استمرار التفاؤل إزاء آفاق النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقال آدم باتون كبير محللي العملات لدى فوركس لايف في تورونتو "تبحث السوق بشكل مكثف عن علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي لكن من الصعب العثور عليها، والسلع المعمرة توضح ذلك مرة أخرى اليوم".

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 104.28 في حين انخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0831 دولار.

وتراجع الين الياباني 0.09 بالمئة إلى 151.52 متخلياً عن مكاسبه السابقة. وكانت العملة تراجعت الأسبوع الماضي رغم أن بنك اليابان أنهى نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر لثماني سنوات.

وارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية إلى 7.248 للدولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة تراجعت بتكوين 1.28 بالمئة إلى 70078.01 دولار، ولا تزال أقل من المستوى القياسي المرتفع البالغ 73803.25 دولار الذي بلغته في 14 مارس.

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