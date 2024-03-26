الأبيض يفوز على اليمن ويحسم تأهله لكأس آسيا والمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال

حقق منتخبنا الوطني الأول، فوزاً كبيراً على مستضيفه المنتخب اليمني بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة جرت على ملعب إستاد سعود بن جلوي في مدينة الخبر بالسعودية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وحسم "الأبيض" قبل جولتين على نهاية تصفيات الدور الثاني، بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخبنا كل من فابيو دي ليما هدفين في الدقيقتين 14 و22، وسلطان عادل في الدقيقة 35، ليعزز "الأبيض" صدارته لترتيب المجموعة الثامنة بالوصول إلى 12 نقطة من 4 مباريات، وظل المنتخب اليمني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، كما عزز المنتخب البحريني مركزه الثاني بالوصول إلى 9 نقاط بفوزه على ملعب إستاد البحرين الوطني في الرفاع بثلاثة أهداف نظيفة، على منتخب نيبال الذي بقي في المركز الأخير دون أي نقاط أو أهداف.

وقدم "الأبيض" أداءً قوياً منذ الدقيقة الأولى للمباراة، وسيطر على مجريات اللقاء بشكل كامل، وتمكن فابيو دي ليما من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء، ثم عاد اللاعب نفسه، وسجل الهدف الثاني لمنتخبنا وهدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بدر ناصر في الدقيقة 22، وبعدها مر يحيى الغساني بمهارة عالية، ومرر كرة بينية جميلة إلى سلطان عادل، ليواجه الحارس اليمني ويسجل الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 35.

وازداد الأداء سرعة في الشوط الثاني، مع اندفاع المنتخب اليمني الهجومي، ومررت الكرة إلى لاعبنا سلطان عادل في الدقيقة 49، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس اليمن، وأنقذ خالد عيسى حارس منتخبنا، فرصة خطيرة للمنتخب اليمني في الدقيقة 52، وأضاع كايو في الدقيقة 78، فرصة تسجيل هدف رابع لمنتخبنا، وانطلق حارب سهيل من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء، ولكنه سدد في جسد الحارس اليمني محمد خير الله في الدقيقة 82، ثم تألق الحارس اليمني مجدداً ومنع كايو المنفرد من التسجيل في الدقيقة 83.





وتجدر الإشارة إلى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة ستقام يوم 6 يونيو المقبل، ويلتقي فيها نيبال مع الإمارات، والبحرين مع اليمن، وذلك بعدما شهدت الجولة الأولى، فوز الإمارات على نيبال 4-0 في دبي، والبحرين على اليمن 2-0 في أبها، وفي الجولة الثانية، فازت الإمارات على البحرين 2-0 في الرفاع، واليمن على نيبال 2-0 في كاتماندو، وفي الجولة الثالثة، تغلبت الإمارات على اليمن 2-1 في أبوظبي، والبحرين على نيبال 5-0 في الرفاع.

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