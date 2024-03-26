وزيرة الداخلية الألمانية: تنظيم داعش أكبر تهديد أمني لبلادنا

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الثلاثاء، إن تنظيم "داعش"، الذي تقول المخابرات الأمريكية إنه مسؤول على ما يبدو عن هجوم إطلاق النار الجماعي قرب موسكو، يمثل أكبر تهديد للأمن في ألمانيا.

وأضافت في بيان: "مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً. كان مرتفعاً بالفعل قبل هجمات موسكو ولا يزال كذلك".

وجاءت تصريحاتها بعد 4 أيام من إطلاق مسلحين يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على رواد حفل خارج العاصمة الروسية، ما أدى إلى مقتل 139 شخصاً على الأقل وإصابة 180 آخرين في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وقالت الوزيرة إن ألمانيا ستفرض ضوابط مؤقتة على الحدود ضمن الإجراءات الأمنية المعززة الخاصة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستستضيفها هذا الصيف.

وأضافت: "الأمن هو بالطبع أولويتنا القصوى في هذه البطولة".

تبدأ البطولة في 14 يونيو ومن المنتظر أن تجذب نحو 2.7 مليون مشجع إلى الملاعب وما يصل إلى 12 مليوناً في فعاليات المشاهدة العامة.

وقالت فيزر: "لقد عززنا إجراءاتنا الأمنية الخاصة (بقوات) الشرطة وأيضاً بأجهزة المخابرات".

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