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البرازيل تتعادل 3-3 مع إسبانيا في مباراة مثيرة

3/26/2024 7:16:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتزع المنتخب البرازيلي لكرة القدم
تعادلاً ثميناً عبر لوكاس باكيتا من ركلة جزاء قرب نهاية المباراة الودية التي جمعته بإسبانيا، والتي انتهت بنتيجة 3-3، وطبعتها الندية والإثارة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، الثلاثاء.

وسيطرت إسبانيا صاحبة الأرض على مجريات اللقاء مبكراً وافتتحت التسجيل عن طريق رودري من ركلة جزاء وداني أولمو، لكن رودريجو قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من الحارس أوناي سيمون.

وشارك الصاعد إندريك من مقاعد البدلاء ليدرك التعادل بعد ركلة ركنية عقب أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن رودري أعاد إسبانيا إلى المقدمة مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تعرض جالينو للعرقلة داخل منطقة الجزاء لينجح باكيتا في التسجيل بهدوء من علامة الجزاء.

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