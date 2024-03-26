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الإمارات والأردن تنفذان عملية إسقاط مشتركة جديدة للمساعدات على شمال قطاع غزة

3/26/2024 7:16:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة ثانية للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة.

حيث بلغ إجمالي المساعدات الاغاثية التي تم اسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن
على قطاع غزة 28 طناً من المساعدات.

وتجسد هذه العملية التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين البلدين بهدف تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع و في المناطق التي يتعذر الوصول اليها.

وتم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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