ستعلن في غضون أيام: غالبية وزراء الحكومة المقبلة وجوه جديدة ... تعرف عليهم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت مصادر. فلسطينية، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى ستُعلن في غضون أيام، وإن جميع أعضاءها تقريباً جدد.

وأضافت المصادر أن د. مصطفى سيعلن في اليوم الأول لتشكيل حكومته عن خطة عمل تتضمن مجموعة من الأولويات، يتصدرها العمل على تقديم الإغاثة وإصلاح البنى التحتية في قطاع غزة كمقدمة لإعادة الاعمار، وتحقيق استقرار مالي للحكومة يمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة وتقديم الخدمات الأساسية، والعمل على برنامج إصلاحي للنظم الإدارية والمالية والقانونية.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تضم حوالي 8 وزراء من قطاع غزة، ستباشر العمل في الإغاثة الإنسانية وإصلاح البنى التحتية فور تشكيلها معتمدة على المؤسسات والهياكل القائمة في القطاع من وزارات وبلديات وهيئات محلية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستعلن أيضاً عن تشكيل هيئة مستقلة عنها تعمل تحت إشراف البنك الدولي، لإعادة إعمار قطاع غزة.

واشارت المصادر ان هناك ثلاث وزار تين لم يتم حسم امرها وهي الداخلية والخارجية.



وعن اسماء الوزراء كشفت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء اقترب من الانتهاء من تشكيل الحكومة موضحة ان وزراء الحكومة الجدد هم



مجدي الخالدي نائباً لرئيس الوزراء

من مواليد 14 أبريل 1961، دبلوماسي وسفير فلسطيني محنك. يشغل منصب مستشار دبلوماسي كبير للرئيس محمود عباس منذ عام 2006.

يتمتع الخالدي بخلفية متنوعة في الدبلوماسية والإدارة، حيث شغل مناصب عديدة مثل نائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومدير عام نفس الوزارة . ولعب دوراً هاماً في المفاوضات الفلسطينية بشأن التسوية وتنفيذ اتفاقية أوسلو. كانت بداية مهنة الخالدي في الهندسة وإدارة التكنولوجيا، والعمل في بلدان مختلفة قبل العودة إلى فلسطين بعد أوسلو.

لقد شارك في العديد من اللجان الدولية والوطنية، والتي تساهم بشكل كبير في تطويرالبنية التحتية الدبلوماسية والإدارية الفلسطينية.



- هاني الحايك- وزير السياحة

شغل رئيس بلدية بيت ساحور في عام 2005، وهو ناشط اقتصادي ومؤسس للعديد من المنظمات والمؤسسات المهمة، مثل اتحاد صناعات النسيج الفلسطينية، ومجلس إدارته، عضو في الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو مجلس إدارة في مجلس سلطة المياه والصرف الصحي وعضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس.

ناشط فعال في كافة جوانب الحياة المجتمعية: المدنية مثل الأنشطة التعليمية والثقافية بالمدينة.



- عمر البيطار - وزير المالية

خبير في الشؤون المالية ومدير تنفيذي سابق في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) للخدمات المالية والمصرفية للشركة في منطقة الشرق الأوسط. وعمل سابقا في شركة Arthur Andersen وErnst & Young (EY) للخدمات المالية. خريج جامعة ميسوري



- د. وائل زقوت - غزة، وزارة التخطيط

شغل عدة مناصب قيادية في البنك الدولي في واشنطن. شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وأشرف على تنفيذ مشروع تنموي كبير وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هناك. مسؤول أيضًا عن الإدارة المعنية بالتخطيط المكاني وسياسة الأراضي والمياه في البنك الدولي. حاصل على دكتوراة من جامعة ويسكونسن ماديسون ودرس أيضًا في جامعة بيرزيت.

- د.سامي حجاوي- نابلس، وزير الحكم المحلي

شغل منصب رئيس بلدية نابلس. حاصل على دكتوراة في الهندسة المدنية وعمل في مختلف مجالات منها الهندسة في الأردن واليمن قبل أن يعود إلى فلسطين عام 1994. خدم رئيساً لنقابة المهندسين في نابلس وكان مستشاراً لعدة جهات أجنبية والشركات المحلية. يمتلك خبرة واسعة في المجال الهندسي وهو مطلع على شؤون وقضايا بلدية نابلس.

- شرحبيل الزعيم - غزة، وزير العدل

شخصية وطنية بارزة ومحامي كبير، وأحد الخبراء في القانون التجاري في فلسطين ذات خبرة واسعة في التحكيم وتسوية المنازعات وقوانين الملكية الفكرية ويعمل في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة. حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة الأزهر والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس.

- فيصل الشوا -غزة، وزير الأشغال العامة



يشغل الشوا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للمقاولات والتجارة العامة، رئيس مجلس إدارة شركة الإنطلاقة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء الفلسطينية، عضو مجلس إدارة شركة أوريدو فلسطين، عضو الجمعية الهندسية الأمريكية، عضو الجمعية الهندسية، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عضو نقابة المهندسين الفلسطينيين، ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شمال فيرجينيا، بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية الهندسة من جامعة ولاية ممفيس.

- طارق زعرب، رفح/غزة، وزير النقل

مهندس مدني لديه خبرة في المشاريع الصناعية والعقارية في قطاع غزة. مدير عام شركة باديكو في القطاع ومدير عام المنطقة الصناعية في هذا القطاع.

- د. إيناس العطاري - رام الله، وزيرة العمل

أستاذة في جامعة بيرزيت وعضو مجلس إدارة سلطة النقد. حاصلة على الدكتوراة من جامعة يورك في المملكة المتحدة.

- د.سماح أبو عون وزيرة التنمية الاجتماعية

حاصلة على الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون والماجستير من جامعة ليفربول. شغلت منصب المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية. كما عملت مديرة لصندوق تنمية البلديات ومستشاراً لوزير الحكم المحلي. عضو مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية.

- د.أشرف العور - القدس، وزير شؤون القدس

مدرس في جامعة القدس، يحمل الدكتوراة في القانون العام من القاهرة. كان في قائمة فتح في الانتخابات التي كانت ستجرى في عام 2021 وتم إلغاؤها لاحقًا. شغل منصب عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

- د. أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي

رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، حاصل على درجة الدكتوراة والماجستير في الرياضيات والرياضيات التطبيقية من جامعة راجستان في الهند، ودرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء.

- منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة

أمينة عامة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (يونيو 2009 - حتى الآن). عضو القيادة النسائية العالمية للاتحاد الديمقراطي العالمي النسائي. منسقة التحالف المدني لتنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين. عضو في المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وعضواً في البرلمان العربي .

شغلت منصب مديرة مكتب الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتونس (1985-1993) ومديرة دائرة العلاقات الوطنية والدولية (1994-1996) حاصلة على دبلوم في الإدارة وإدارة الحاسوب من جامعة القدس المفتوحة، ودبلوم في العلاقات العامة وكذلك دبلوم من كلية الاتصال والإعلام بتونس.

- د. ماجد أبو رمضان -غزة، وزير الصحة

حاصل على الدكتوراة في الطب من الكلية الملكية لأطباء العيون في المملكة المتحدة، وهو شخصية وطنية وطبيب معروف في قطاع غزة. عمل سابقاً مستشاراً لوزارة الصحة لطب العيون، مدير عام التعاون الدولي، ومدير عام المستشفيات بوزارة الصحة. عضو مجلس أمناء مستشفى العيون في القدس " سانت جون"، كما شغل منصب رئيس مصلحة المياه الساحلية في غزة، وشغل سابقاً منصب رئيس بلدية مدينة غزة.

- محمد العمور - وزير الاقتصاد

رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعضو في مختلف الشركات التخصصية في فلسطين . عمل سابقاً في مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، ونائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

- د. محمد مصطفى نجم- غزة، وزير الأوقاف

يشغل حاليا منصب عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر. لاجئ ويسكن في مدينة غزة. خدم سابقا كنائب مفتي فلسطين وليس عضوا في أي فصيل. حاصل على الدكتوراة في الشريعة من جامعة الأزهر.

أما الوزارات الشاغرة التي لا تزال قيد الدراسة:

- وزارة الشؤون الخارجية: هذه الوزارة لا تزال شاغرة، وهناك تفكير بأن تكون بيد رئيس الوزراء في الوقت الحالي حتى يتم اختيار مرشح مناسب.

- وزارة الداخلية: لا تزال المشاورات مستمرة مع خيارين وهما الإبقاء على الوزير الحالي زياد هب الريح (فتح) أو تعيين العميد زكريا مصلح (فتح)، ويرأس حاليا الاستخبارات العسكرية .