بيان صادر عن كتائب القسام مساء الثلاثاء

بيان صادر عن كتائب القسام مساء الثلاثاء
التاريخ
3/26/2024 7:05:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام استهداف "ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة".
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