Wednesday, 27 March 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان صادر عن كتائب القسام مساء الثلاثاء

3/26/2024 7:05:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام استهداف "ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة".

MENAFN26032024000208011052ID1108025061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث