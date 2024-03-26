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لابيد: نتنياهو في الغرف المغلقة أرنب

3/26/2024 7:05:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وسط المواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: لقد تشاجرت مع الأمريكيين في حياتي أكثر من نتنياهو".
وقال لابيد في مقابلة نشرت على صحيفة“معاريف” العبرية: عندما يتعلق الأمر بمواجهة حقيقية فإن نتنياهو كان وسيظل أرنبا في الغرف المغلقة".

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