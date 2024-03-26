لابيد: نتنياهو في الغرف المغلقة أرنب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وسط المواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: لقد تشاجرت مع الأمريكيين في حياتي أكثر من نتنياهو".
وقال لابيد في مقابلة نشرت على صحيفة“معاريف” العبرية: عندما يتعلق الأمر بمواجهة حقيقية فإن نتنياهو كان وسيظل أرنبا في الغرف المغلقة".
MENAFN26032024000208011052ID1108025060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.