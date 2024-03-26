وقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة يمنية
التاريخ
3/26/2024 7:05:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الثلاثاء إنها على علم بوقوع عدة انفجارات في محيط جزيرة زقر اليمنية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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