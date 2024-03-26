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واشنطن لا صحة لتنفيذ ضربات جوية على سوريا الإثنين

3/26/2024 7:05:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات جوية في سوريا يوم الاثنين .

ونفت تقارير إعلامية رسمية سورية وإيرانية أفادت بأن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا.

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