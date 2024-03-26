واشنطن لا صحة لتنفيذ ضربات جوية على سوريا الإثنين

واشنطن لا صحة لتنفيذ ضربات جوية على سوريا الإثنين
التاريخ
3/26/2024 7:05:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات جوية في سوريا يوم الاثنين .
ونفت تقارير إعلامية رسمية سورية وإيرانية أفادت بأن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا.
MENAFN26032024000208011052ID1108025058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.