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خروج مستشفى الأمل في غزة عن الخدمة

3/26/2024 7:05:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، عن خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل .

وذلك بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

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