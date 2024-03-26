خروج مستشفى الأمل في غزة عن الخدمة

خروج مستشفى الأمل في غزة عن الخدمة
التاريخ
3/26/2024 7:05:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، عن خروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل .
وذلك بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.
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