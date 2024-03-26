الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى
التاريخ
3/26/2024 7:05:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى آلاف المصلين صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
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