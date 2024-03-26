تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء
التاريخ
3/26/2024 7:05:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الاربعاء ، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في اغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
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