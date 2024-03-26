مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار القادمة للمملكة
التاريخ
3/26/2024 7:05:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأُثر المملكة مع ساعات الظهيرة يوم الجمعة القادم بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة .
وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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