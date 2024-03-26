تنويه صادر عن حركة حماس
التاريخ
3/26/2024 7:05:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق "إنه لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".
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