حماس ترفض عرض الهدنة في غزة
التاريخ
3/26/2024 7:05:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن مطالب الاحتلال الإسرائيلي حول صفقة التبادل غير مقبولة.
وأضاف حمدان في تصريحات له، الثلاثاء، أن الرد الأخير لا يلبي الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مرفوضة.
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