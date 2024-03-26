بن غفير: بايدن يفضل مصالحه الضيقة على انتصار إسرائيل

بن غفير: بايدن يفضل مصالحه الضيقة على انتصار إسرائيل
التاريخ
3/26/2024 7:05:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الرئيس الأميركي جو بايدن قائلا إنه "يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار إسرائيل".
MENAFN26032024000208011052ID1108025048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.